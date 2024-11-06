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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Российские фильмы «Лгунья» и «Мухадракон» представят на Ханойском международном кинофестивале HANIFF

editor
By editor
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Лгунья

Драмеди «Лгунья» отобрано в основной конкурс полнометражных фильмов; семейный фильм «Мухадракон» покажут в рамках внеконкурсной программы World Cinema Panorama​​​

РОСКИНО при поддержке Минкультуры России организует участие двух российских фильмов – «Лгунья» (реж. Юлия Трофимова, 2024 г.) и «Мухадракон» (реж. Татьяна Колганова, 2023) – в 7-ом Ханойском международном кинофестивале HANIFF, который пройдет в Ханое (Вьетнам).

Ранее фильмы для рассмотрения организаторам фестиваля HANIFF предоставило РОСКИНО: в 2024 году компания работает со многими кинофестивалями Азии, Ближнего Востока и других макрорегионов.

Драмеди «Лгунья» (реж. Юлия Трофимова) производства «ВЕГА Фильм» – обладатель «Серебряного Святого Георгия» в конкурсе «Русские премьеры» 46-го Московского международного кинофестиваля ММКФ.

Фильм рассказывает историю 17-летней Евы, чья жизнь, по ее мнению, скучна и неинтересна. Но все меняется, когда она обвиняет известного в прошлом певца в сексуальном домогательстве и превращается в национальную героиню – «девочку, не побоявшуюся сказать правду». Фильмография режиссера Юлии Трофимовой включает молодежное драмеди «Страна Саша», которое было представлено на международном кинофестивале Берлинале-2022 в секции Generation 14plus.

В основном конкурсе полнометражных художественных фильмов конкуренцию российской картине составят еще девять работ из Вьетнама, Южной Кореи, Германии, Франции, Швеции, Ирана, Бельгии, Швейцарии, Эстонии.

Мухадракон

Семейный приключенческий фильм «Мухадракон» (реж. Татьяна Колганова) производства компании «ЗЕБРА» примет участие во внеконкурсной программе World Cinema Panorama.

По сюжету в шумный и весёлый 4А приходит новенький – Лёша Андреев и сразу влюбляется в одноклассницу Лизу. Ради неё он готов на всё, но он даже не представляет, какие приключения и испытания ждут его самого, его семью и его новых друзей на этом пути. Художественный фильм с анимацией про школу, про дружбу, про взрослые проблемы глазами ребёнка будет интересен не только детям, но и их родителям.

У картины – целый ряд фестивальных наград:

  • II Всероссийский фестиваль детского, семейного кино и анимации «Медвежонок» (Пермь) – Приз «Лучший режиссёр» в программе «Большое кино»;
  • V Международный кинофестиваль «Западные ворота» (Псков) – Приз зрительских симпатий в программе «До 16 и старше»;
  • 33 Международный кинофестиваль «Киношок» (Анапа) – Призы «Лучший фильм»; «Лучшая детская мужская роль (Всеволод Клименок)» в конкурсной программе художественных фильмов для детей и юношества «Киномалышок»,
    и другие награды.

Ханойский международный кинофестиваль HANIFF проводится каждые два года: первый киносмотр состоялся в 2010 году. В рамках фестиваля этого года проводятся два конкурса: полнометражных художественных фильмов и короткометражного кино. Также представлены внеконкурсные программы: World Cinema Panorama (Мировое кино), Contemporary Vietnamese films (Современное вьетнамское кино) и German cinema (Кинематограф Германии). На фестивале будет показано более 100 фильмов из 51 страны.

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