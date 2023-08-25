Российские фильмы увидят в Пекине, Хэйхэ и Сучжоу

С 27 августа по 3 сентября в Китае пройдет Russian Film Festival, организованный компанией РОСКИНО при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и организации China Film Art Research Center.

Впервые география мероприятия включает сразу три города: показы пройдут в Пекине, Хэйхэ и Сучжоу. Масштабный фестиваль российского кино продолжает серию мероприятий Russian Film Festival 2023 в Китае: в апреле прошли внеконкурсные показы в рамках 13-го Пекинского международного кинофестиваля (BJIFF), а в июле на одной из крупнейших онлайн-платформ Youku Russian Film Festival состоялся в онлайн-формате.

Программа офлайн-показов в китайских городах включает шесть фильмов. Зрители увидят новый фильм-катастрофу «Снегирь» Бориса Хлебникова, спортивные драмы «Бультерьер» Василия Быстрова, «Начать сначала» Ирины Гобозашвили и «Одиннадцать молчаливых мужчин» Алексея Пиманова, криминальную драму «Межсезонье» Александра Ханта и фильм в жанре «роуд-муви» – «Китобой» Филиппа Юрьева (обладатель главного приза 4-го Международного кинофестиваля в Пинъяо, Китай и Гран-при 77-го Венецианского кинофестиваля в Венеции, программа Giornate degli autori).

Первым марафон российского кино примет Хэйхэ: бесплатные показы Russian Film Festival пройдут с 27 по 29 августа в кинотеатре Wanda Cinema. Затем фестиваль переедет в китайскую столицу, здесь предусмотрена самая продолжительная программа: жители и гости Пекина смогут увидеть российские фильмы с 29 августа по 2 сентября в кинотеатре Art Cinema организации China Film Art Research Center. Здесь же 29 августа состоится официальная церемония открытия фестиваля. В Сучжоу Russian Film Festival пройдет с 1 по 3 сентября в Culture And Arts Centre.

В Китай приедет творческая делегация представителей фильмов: актеры Макар Хлебников («Снегирь»), Евгения Лапова («Одиннадцать молчаливых мужчин»), режиссеры Ирина Гобозашвили («Начать сначала») и Александр Хант («Межсезонье») и продюсеры Валерия Охотницкая («Бультерьер»), Мария Наговицына («Одиннадцать молчаливых мужчин»).

Помимо творческих встреч со зрителями и СМИ, программа визита российской делегации включает также встречу с китайскими кинокомпаниями для обсуждения потенциального сотрудничества, посещение киноиндустриального парка в Сучжоу (Suzhou Film and Television Industry Park) и другие мероприятия.

Программа Russian Film Festival

«Снегирь» (реж. Борис Хлебников, 2023) – фильм-катастрофа. Рыболовное судно «Снегирь» – плавучий дом для банды морских бродяг. Они все разные, но есть кое-что общее – желание взять улов побогаче, хорошо заработать, вернуться на берег живыми. Частью этого мира становятся два новичка – Никита и Максим. Ледяные волны, работа на износ и компания хмурых моряков – не таким им виделся этот летний круиз. Море изменчиво, и шторм – не главное испытание, которое ждет команду корабля.

– фильм-катастрофа. Рыболовное судно «Снегирь» – плавучий дом для банды морских бродяг. Они все разные, но есть кое-что общее – желание взять улов побогаче, хорошо заработать, вернуться на берег живыми. Частью этого мира становятся два новичка – Никита и Максим. Ледяные волны, работа на износ и компания хмурых моряков – не таким им виделся этот летний круиз. Море изменчиво, и шторм – не главное испытание, которое ждет команду корабля. «Одиннадцать молчаливых мужчин» (реж. Алексей Пиманов, 2022) – спортивная драма, основанная на реальных событиях 1945 года, когда в Лондон прилетают футболисты московского «Динамо», чтобы сыграть серию матчей с непобедимыми до этого британскими командами, в числе которых – «Челси» и «Арсенал».

– спортивная драма, основанная на реальных событиях 1945 года, когда в Лондон прилетают футболисты московского «Динамо», чтобы сыграть серию матчей с непобедимыми до этого британскими командами, в числе которых – «Челси» и «Арсенал». «Бультерьер» (реж. Василий Быстров, 2022) – спортивная драма. После серьезной травмы на ринге Макс Холодов, одна из главных звезд смешанных боевых искусств, выбывает из борьбы за титул чемпиона мира, и его жизнь идет под откос. В поисках точки опоры он решает вернуться к корням и уезжает на побережье. Там он случайно находит брошенного бультерьера, в котором обретает родственную душу.

– спортивная драма. После серьезной травмы на ринге Макс Холодов, одна из главных звезд смешанных боевых искусств, выбывает из борьбы за титул чемпиона мира, и его жизнь идет под откос. В поисках точки опоры он решает вернуться к корням и уезжает на побережье. Там он случайно находит брошенного бультерьера, в котором обретает родственную душу. «Начать сначала» (реж. Ирина Гобозашвили, 2022) – спортивная драма. Главный тренер сборной России по регби возвращается в родной городок. Ему нужно начать все сначала – стать обычным физруком, собрать команду и сделать ее чемпионом. Но команда – это слишком яркое определение для парней, которые терпеть друг друга не могут. Вчерашним хулиганам придется объединиться, чтобы получить право на лучшую жизнь и освоить самый джентльменский вид спорта.

– спортивная драма. Главный тренер сборной России по регби возвращается в родной городок. Ему нужно начать все сначала – стать обычным физруком, собрать команду и сделать ее чемпионом. Но команда – это слишком яркое определение для парней, которые терпеть друг друга не могут. Вчерашним хулиганам придется объединиться, чтобы получить право на лучшую жизнь и освоить самый джентльменский вид спорта. «Межсезонье» (реж. Александр Хант, 2022) – молодежная драма о влюбленных подростках, которые бросают вызов обществу. Они сбегают из дома и бросают вызов несправедливому миру взрослых, пытаясь отстоять не только свою любовь, но и право быть самими собой. Свобода опьяняет подростков, и невинная детская шалость незаметно разрастается до преступления, а современные Ромео и Джульетта превращаются в Бонни и Клайда — мстителей всему миру, в котором им не нашлось места.

– молодежная драма о влюбленных подростках, которые бросают вызов обществу. Они сбегают из дома и бросают вызов несправедливому миру взрослых, пытаясь отстоять не только свою любовь, но и право быть самими собой. Свобода опьяняет подростков, и невинная детская шалость незаметно разрастается до преступления, а современные Ромео и Джульетта превращаются в Бонни и Клайда — мстителей всему миру, в котором им не нашлось места. «Китобой» (реж. Филипп Юрьев, 2020) – приключенческая драма, роуд-муви. Все меняется в жизни юного чукотского охотника Лёшки с появлением в поселке интернета. Он влюбляется – впервые и сильно – в молчаливую девушку из видеочата. Узнав, что она живет в Детройте, Лешка решается на самый отчаянный поступок в своей жизни. Фильм получил Гран-при 77-го Венецианского кинофестиваля в Венеции (программа Giornate degli autori); Приз Роберто Росселлини (главный приз) 4-го Международного кинофестиваля в Пинъяо, Китай: Большой приз жюри Международного кинофестиваля LES ARCS в Лез Арк, Франция; Гран-при кинофестиваля в Кабуре, Франция, и другие награды.

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