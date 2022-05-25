РОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ФОНД ПРОВЕДЕТ ГРАНДИОЗНЫЙ ПРАЗДНИК 1 ИЮНЯ

1 июня, в Международный день защиты детей, Российский детский фонд организует и проведет грандиозный праздник для ребят. На этот раз мы приглашаем 10.000 детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, из малоимущих и приемных семей, детей-инвалидов. Среди маленьких гостей будут и дети-беженцы из Донбасса, а также те, чьи родители погибли, выполняя свой служебный долг во время специальной военной операции на Украине. Детские делегации приедут из Краснодарского края, Владимирской, Воронежской, Калужской, Ленинградской, Рязанской областей – в общей сложности из 12 регионов.

В этот праздничный день 19 ведущих московских театров познакомят юных зрителей с лучшими детскими спектаклями из своего репертуара. Главное событие – торжественное открытие Международного дня защиты детей на новой сцене Большого театра России. С поздравлением к ребятам обратится Д.А. Лиханов, писатель, Председатель Российского детского фонда. А затем маленьким гостям представят оперу Николая Андреевича Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане». Это одно из самых светлых произведений великого композитора. Все испытания героев заканчиваются радостным финалом, и даже злодеи получают прощение. Либретто, написанное Владимиром Бельским на основе сказки А.С. Пушкина, и партитура Римского-Корсакова подарят немало музыкальных «чудес» зрителям. После спектакля каждый из детей получит подарок от Российского детского фонда – книги и сладости.

После окончания спектаклей ребят ждут на бесплатные благотворительные обеды в лучших московских ресторанах. Конечно, по традиции им накроет столы и легендарный «Метрополь».

А затем детвора отправится на экскурсии по Красной площади, побывает в Государственном историческом музее, Музее космонавтике, Музее военной формы, Москвариуме…

Не забыли сотрудники РДФ и о больных детях. Подарки от фонда получат ребята, которые оказались в этот день в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

75 отделений Российского детского фонда по всей России организуют и проведут региональные праздники, в которых примет участие в общей сложности 100 тысяч детей.

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