Книга Натальи Красновой «[НЕ]ВЕРНОСТЬ. Что делать, когда не знаешь, что делать» вышла в свет

Мы все боимся, что нам изменят. И, к сожалению, очень часто эти страхи имеют под собой почву. Новая книга Натальи Красновой – это полное юмора, реальных историй, дельных советов и неожиданных выводов исследование, целиком посвященное изменам. Книга будет полезна каждой женщине, которая тем или иным образом столкнулась с изменой или боится столкнуться с ней в обозримом будущем. Наталья Краснова поможет вам найти выход из самых сложных и запутанных ситуаций, сохранить здравый рассудок и пережить измену с наименьшим уроном – психологическим и финансовым.

Книга для тех, кто пережил измену или сам «сходил налево» и не знает, что теперь со всем этим делать.

«Измена. Ни одно слово не вызывает такую бурю негодования у семейных людей, как «измена». Даже слово «развод» многие описывают весьма позитивно: «это шанс стать свободной», «возможность начать все с чистого листа» и даже «шанс встретить настоящую любовь». Но как только я задаю вопрос: «Как вы относитесь к изменам?» — начинается эмоциональный апокалипсис. Это «дно днищенское», «измена — это удел слабаков» и даже «за измены надо кастрировать и стерилизовать». Это все реальные высказывания людей, с которыми я продолжаю (к своему ужасу) общаться.

Как утверждают специалисты (в частности Волкова Н. А.), каждый четвертый случай в практике семейного консультирования связан с изменой. То есть 25 процентов проблем в семье связаны так или иначе с супружеской неверностью. Представляете, какая важная и значимая эта проблема — проблема неверности?

Мы все осуждаем измены. Очень сильно осуждаем! Но продолжаем наслаждаться фильмами, в основе сюжетов которых лежит любовный треугольник: муж-жена-любовник или жена-муж-любовница. И переживаем за бедного молодого Джека, который встретил на «Титанике» помолвленную с другим мужчиной Роуз, и хотим, чтобы они были вместе, и плачем, когда они оказываются не вместе. А за официального жениха Роуз мы вообще не переживаем и мечтаем, чтобы он утонул со всей этой богадельней на верхней палубе. Ну что мы за лицемеры, господа!»

ТОП-5 фактов о книге:

Книга подскажет, что делать, если вы изменили своему мужчине и не знаете, что делать дальше и стоит ли рассказывать ему о своем проступке, чтобы сохранить близость отношений. Книга будет полезна не только женщинам, но и мужчинам. Например, вы узнаете, как ваша жена могла пойти налево при таком хорошем, как вы, муже. Стали невольным свидетелем чужой измены и не знаете, сообщать ли о таком положении вещей обманутому партнеру (который на полставки еще и ваш друг или подруга)? Ответ найдете в книге! Подумываете об измене, взвешиваете все за и против, пытаетесь понять, как себя повести в этой сложной ситуации, чтобы впоследствии не пожалеть о свершившемся (или несвершившемся)? Ответ на этот вопрос вы тоже найдете в книге! Личный опыт автора, реальные истории реальных людей и советы психологов помогут взглянуть на проблему с разных сторон и сделать соответствующие выводы.

Наталья Краснова – популярный блогер и стендап‑комик, за которым следят 2,5 млн человек, автор абсолютных бестселлеров «1000 и 1 день без секса», «Развод. Как выжить после расставания, а не из ума», «БЫВШИЕ. Книга о том, как класть на тех, кто хотел класть на тебя» и других. Книги Наташи Красновой помогли сотням тысяч женщин навести порядок в личной жизни, пережить расставание и развод, осознать собственную ценность и найти настоящую любовь.

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