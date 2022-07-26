«В тиши природы провинции российской».  Выставка произведений Ревеля Фёдорова, Александра Фёдорова и Владимира Кожевникова открывается в РАХ

10 августа 2022 года Российская академия художеств представляет выставку произведений трёх художников-единомышленников, объединенных традицией русского пленэризма и тревогой об «уходящей натуре». На выставке представлены работы академика РАХ Ревеля Фёдорова, члена-корреспондента РАХ Александра Фёдорова и почётного члена РАХ Владимира Кожевникова, созданные под впечатлением от путешествий по древнерусским городам или непосредственно на пленэре. Приверженность ценностям отечественной культуры и работе с натуры накрепко связала этот неформальный союз трех живописцев разных поколений. Более 10 лет они совершают совместные поездки по историческим местам, в дальние уголки Поволжья и Центральной России, пишут ландшафты старинных городов и их окрестностей.

Ревель Фёдоров. Силуэт. Холст, масло, 2010

Ревель Фёдоров. «Чтобы услышать трав прозябание…». Из цикла «Вехи истории. Как живые ранны России». Холст, масло, 2013

Ревель Фёдорович Фёдоров – монументалист, живописец и график, чуткий к вызовам современности, на рубеже XX–XXI веков он предстал художником-гражданином и мыслителем. Выставка в залах Академии на Пречистенке отражает одну из сокровенных тем творчества художника: в неброских мотивах тихой российской провинции, неспешности ритмов, тихой жизни предметов он умеет увидеть огромный мир, целую Вселенную, передавая замысел через гармонию цвета и размышляя о непреходящих ценностях бытия. Мастер тонко чувствует природный колорит и почитает работу на пленэре величайшим таинством, поэтому его произведения пронизаны чувством симфонического единства человека и природы, наслаждением красотой окружающего мира.

Одна из особенностей творческой манеры художника – смешение жанров: элементы портрета, пейзажа или натюрморта объединяются в одном произведении. Этот стилистический прием дает наглядное представление о гармонии всего мироздания, художник изобразительными средствами показывает симфоническое единство человека с окружающим миром.

Владимир Кожевников. Июнь в деревне Григорово. Холст, масло, 1994

Владимир Кожевников. Ростов зимний. Холст, масло, 2019

Работа на пленэре, непосредственный контакт с натурой принципиально важны для Владимира Евгеньевича Кожевникова – в своих поисках живописец устремлён к пластической выразительности и решению сложных колористических задач. По мнению искусствоведа Ирины Евреиновой, «за широкой и, даже лихой манерой письма, чувствуется огромная работа и профессионализм, позволяющий двумя-тремя точными мазками схватить характерный абрис церквушки, наметить освещенные солнцем улочки, выверенными движениями обозначить согбенные очертания спин пасущегося скота. В то же время художник не пытается точно отобразить натуру, дает волю воображению зрителя, тем самым позволяя ему стать полноправным участником произведения. Мастер стремится усилить особенность выбранного мотива, заостряя характер линий, играя цветовыми контрастами, что позволяет создавать свою, новую реальность, которая, тем не менее, очень достоверна и убедительна в своем воплощении».

Поэтическое слияние с природой присуще картинам и третьего автора, участвующего в академической выставке, – Александра Ревельевича Фёдорова. Индивидуальность художника заключается в отсутствии намека на литературное прочтение холста. Радость жизни, полнота бытия трактуются им исключительно средствами живописной пластики, композиция словно рождается из острого чувства счастья бытия, некоего рода изумления перед видимым миром. Мастер любит жизнь, окружающую его и старается средствами живописи донести до зрителя все обаяние окружающего нас мира.

Александр Фёдоров. Домино. Холст, масло, 2022

Александр Фёдоров. Кострома. Холст, масло, 2022

Работы, представленные на выставке, насыщены радостью и любовью к жизни, мажорной интонацией и в то же время стремлением к глубокому философскому осмыслению бытия.

Ревель Фёдорович Фёдоров родился в 1929 году в деревне Большие Чаки Урмарском районе Чувашской Республики. В 1955 окончил Чебоксарское художественное училище, в 1963 – факультет станковой графики Харьковского художественного института. В 1963–64 работал старшим художественным редактором Чувашского книжного издательства. В 1964–2009 преподавал в Чувашском государственном педагогическом институте имени Яковлева (с 1994 — профессор). С 1967 года — член Союза художников СССР. Академик Российской академии художеств (2009).

Александр Ревельевич Фёдоров родился в 1965 году в Чебоксарах. В 1984 окончил Чебоксарское художественное училище, в 1992 – Чувашский государственный педагогический институт им. И. Я. Яковлева. Постоянный участник художественных выставок с 1991. Член-корреспондент Российской академии художеств (2018).

Владимир Евгеньевич Кожевников родился в 1950 году в Ленинграде. С 1975 занимался в студии художника П.П. Уткина. Участник многочисленных всероссийских и международных выставок с 1993. С 2010 года ведёт всероссийский пленэр в Академии Художеств им. И.Е. Репина, в котором участвуют студенты из высших и средних художественных заведений. Член Союза Художников России с 1999 года. Почётный член Российской Академии Художеств (2021).

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