Россия расширяет присутствие на азиатском рынке: более 70 проектов представлены на форуме Asia TV Forum&Market

На крупнейшем в Азиатско-Тихоокеанском регионе международном рынке аудиовизуального контента Asia TV Forum&Market Online (ATF), который проходит с 1 по 3 декабря, российские производители и дистрибуторы контента представляют более 70 проектов. Шестнадцать компаний презентуют фильмы, сериалы и анимацию на объединенном зонтичном стенде Russian Content Worldwide (RCW), организованном РОСКИНО при поддержке Министерства культуры РФ и Фонда кино. Также на ATF представлены и самостоятельные участники – представители российской киноиндустрии.

«Укрепление сотрудничества между Европой и Азией сейчас актуально как никогда ранее – об этом много говорилось на прошедшем недавно саммите Форума «Азия – Европа». И мы, участники киноиндустрии, также вносим свой вклад в формирование Евразийского сообщества, налаживая бизнес-контакты в сфере креативных индустрий в этом важном регионе. Сегодня открывается Азиатский телевизионный рынок, и мы рады наблюдать тренд на увеличение российского присутствия в регионе (если в прошлом году на ATF было представлено чуть более 60 проектов, то в этом году их почти 80). Учитывая интересы азиатской аудитории – а это экшн, приключения, анимация – российские компании презентуют много контента в этих жанрах. В прошлом году, по итогам работы на ATF было заключено много важных сделок – с Китаем, Вьетнамом, Тайванем, Японией и другими странами. Китай пока безусловный лидер по закупкам российского контента в Азии, также в ТОП 3 входят Южная Корея и Малайзия, но мы намерены расширить географию своего присутствия благодаря ATF», – говорит генеральный директор РОСКИНО Евгения Маркова.

Компания All Media (A START Company) представляет на ATF-2021 масштабный проект «Литвяк» о советской летчице-истребителе Лидии Литвяк и мелодраму «Дунай» — режиссерский дебют сценаристки Любови Мульменко. Также в пакете компании – дебютная драма режиссера Евгения Григорьева «Подельники», лауреат кинофестиваля «Кинотавр» 2021. В рамках рынка All Media (a START company) планирует представить контент потенциальным байерам и партнерам из Восточной Азии.

Компания Арт Пикчерс Дистрибьюшн на Азиатском телевизионном форуме представляет девять проектов, включая три проекта под брендом more originals — линейки оригинальных проектов онлайн-сервиса more.tv. В пакете Арт Пикчерс Дистрибьюшн — новый пятый сезон сериала «Ивановы – Ивановы», комедийный телесериал «Кухня. Война за отель» и криминальный сериал «Сержант» с Владимиром Епифанцевым и Михаилом Пореченковым в главных ролях. Также вниманию азиатских байеров предложены мелодрама «Джетлаг», фильм Игоря Угольникова «Учености плоды» и драма «Балет», релиз которой намечен на апрель 2022 года. Под брендом more originals компания представляет свои хиты – сериалы «Чики», Happy End и «Псих». Арт Пикчерс Дистрибьюшн на ATF намерены расширить географию продаж своего контента в Азии и установить новые контакты.

Russian World Vision (RWV) представляет на ATF ряд новых проектов. Военная драма «Мария. Спасти Москву», премьера которой намечена на декабрь 2021 года. Также RWV представит в Сингапуре спортивную драму «Одиннадцать молчаливых мужчин», основанную на реальной истории поездки советской футбольной команды «Динамо» в Лондон в 1945 году. Премьера фильма в России намечена на февраль 2022 года. В компании уверены, что интерес азиатских байеров вызовет и триллер «Домой!». На Азиатском телевизионном рынке RWV намерен продолжить начатые ранее переговоры по спортивной комедии «Нефутбол» и военной драме «Блокадный дневник». Этот пронзительный фильм о блокадном Ленинграде получил много призов на международных кинофестивалях: призы «За лучший фильм» и «Приз зрительских симпатий» Московского международного кинофестиваля-2020, Приз «За лучшую мужскую роль второго плана» (Сергей Дрейден) и «Лучшую работу оператора» (Ирина Уральская) на Нике-2021; победитель в номинациях «Лучший фильм», «Лучший сценарий» (Андрей Зайцев), «Лучшая женская роль» (Ольга Озоллапиня) премии «Золотой орел» 2021; приз за лучшую режиссуру (Андрей Зайцев) 11-го Пекинского фестиваля (2021).

Компания «Совтелеэкспорт», официальный дистрибьютор контента ВГТРК давно сотрудничает с крупнейшими игроками индустрии в Китае, Японии, Южной Корее и нацелена на укрепление своих позиций на азиатских территориях. В планах «Совтелеэкспорта» — финализировать сделки в Таиланде, Вьетнаме, Индонезии и Малайзии. В этом году «Совтелеэкспорт» представляет на ATF новинки из каталога холдинга. Трогательный художественный фильм о любви 70-летних Эльзы и Леонида «Земля Эльзы» – последняя работа Ирины Печерниковой (Эльза). Роль ее возлюбленного сыграл Вениамин Смехов. Также вниманию азиатских байеров предложены драматические сериалы «Сын» о матери, которая несколько лет ищет пропавшего сына, и «Обитель» о любви заключенного и чекистки в Соловецком лагере особого назначения.

Компания Star Media считает азиатский рынок одним из приоритетных и уже не первый год сотрудничает c телеканалами, площадками и дистрибьюторами Азии. В компании уверены, что у Star Media есть все возможности для расширения сотрудничества и наращивания продаж в этом регионе. Потенциальным покупателям на ATF представлены топовые проекты Star Media – новый 8-серийный детектив «Подражатель», военный детектив «Черное море», традиционные докудрамы, которые пользуются большим спросом в азиатском регионе, и сериал «Анна-детектив».

«Газпром-Медиа Развлекательное Телевидение» представляет азиатским байерам свои новые сериалы – криминальную драму «Историк», исторический детектив «Волк» по роману Александра Терехова «Каменный мост» и приключенческий мистический триллер «Документалист: Охотник за призраками».

Также свои фильмы и сериалы на стенде Russian Content Worldwide в этом году представляют компании AMEX MEDIA, «Цифровое Телевидение», продюсерская компания IGMAR, компания «Один-Медиа», 5 канал и независимая кинокомпания «Спутник Восток Продакшн».

Российскую анимацию в странах Азии давно знают и любят. В этом году на ATF под брендом Russian Content Worldwide сегмент анимации представляют Wizart Animation, «Союзмультфильм», «Цифровое Телевидение» и студия «Паровоз».

Компания Wizart Animation уже имеет успешный опыт работы на азиатском рынке – фильмы компании неоднократно выходили в кинотеатральный прокат во многих странах Азии; в сотрудничестве с одним из ведущих стриминговых сервисов Китая iQIYI был создан анимационный сериал «Хранители Чудес», который после релиза на видеосервисе возглавил рейтинг самых популярных программ в разделе для детей и вошел в топ-15 самых просматриваемых программ сервиса. Wizart Animation намерена расширять свое присутствие в Азии.

В этом году вниманию международных байеров представлен познавательный сериал для малышей «Рюкзачок» о необычных обитателях рюкзачка четырехлетнего мальчика Гриши, которые вместе с маленькими зрителями познают увлекательный мир окружающих предметов. Также в Сингапуре увидят новый комедийный сериал «Огнеботы Тина», рассказывающий о приключениях необычной команды роботов-пожарных — все они имеют какие-то производственные недостатки, но учатся превозмогать их и превращать свои слабости в сильные стороны. Линейка полнометражных проектов Wizart Animation на ATF будет представлена семейной приключенческой комедией «Руслан и Людмила», и пятой частью франшизы «Снежная Королева», мультфильмом «Снежная Королева и Принцесса». Релизы обоих проектов запланированы на 2022 год.

Расширять свое присутствие в азиатском регионе намерен и «Союзмультфильм». В прошлом году компания заключила на Азиатском телевизионном форуме несколько сделок на территорию Китая и других стран. В этом году «Союзмультфильм» намерен закрепить свой успех. На ATF-21 в Сингапуре представлены музыкальный сериал для дошкольников «Енотки», комедийный сериал для детей 9-12 лет «Приключения Пети и Волка». Также в пакете студии — мультсериал о приключениях инопланетного хомяка Зигги и его друзей «Крутиксы», история о волшебном коте «Чуч-Мяуч», сериал «Монсики» о развитии эмоций, который уже с успехом идет в Китае. По словам представителей студии, основная цель присутствия на ATF — финализация договоренностей с существующими клиентами, поиск и знакомство с новыми игроками (как с броадкастерами, так и с локальными дистрибьюторами), понимание тенденций и особенностей рынка. Присутствие в азиатском регионе важно как с точки зрения медиа дистрибуции и последующих лицензионных продаж, так и с точки зрения потенциальной копродукции с азиатскими компаниями.

Студия «Паровоз» покажет разработку мультсериала «Космопорт», для которого ищет партнеров по копродукции. Студия заинтересована в копродукции, поскольку азиатский регион обладает большим потенциалом для продвижения проектов, рассчитанных на данный возраст (8-12 лет). На текущий момент уже ведутся переговоры с потенциальными партнерами в данном регионе.

Также, помимо участников стенда Russian Content Worldwide, Россию на ATF представляют телеканал НТВ, телекомпания «Первый ТВЧ», анимационные студии «Мельница» и Animaccord.

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