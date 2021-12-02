В парке «Сокольники» открылся Музей «Фабрика елочных игрушек».

В 2021 году музей работает в особняке Иннопарк. Экспозиция музея занимает 10 залов общей площадью 600 кв. метров. В них представлено 2500 экспонатов, демонстрирующих достижения производителей елочных украшений XIX–XXI веков, проводятся мастер-классы, на которых дети и взрослые под руководством профессиональных художников учатся декорировать стеклянные елочные шары. Есть фотозоны, работает магазин елочных игрушек.

Вниманию зрителей предстают стеклянные, ватные, картонажные, деревянные, оловянные, бумажные игрушки из России, Украины, Польши, Чехии, Германии, Израиля, Таиланда, Индии, Китая, среди которых встречаются редкие артефакты: новогодний шар, который благословил 264-й Папа Римский Иоанн Павел II, шар с нерукотворным ликом Санта-Клауса, «неубиенный» шар, совершивший путешествие из Пензы в Москву, а затем в Санкт-Петербург и в итоге обнаруженный в мусорном контейнере петербургского офиса «Фабрики елочных игрушек им. 1 Мая».

Во время экскурсий посетителям не только рассказывают об экспонатах, уникальной и поистине волшебной технологии производства стеклянной елочной игрушки, но и наглядно раскрывают секреты ремесла стеклодувов и художников, показывая, как выдуваются и серебрятся новогодние шары.

Гости музея в интерактивной форме узнают о традициях и обычаях празднования Нового года на разных континентах в разные эпохи, участвуют в новогодней викторине, проходят по Мосту желаний и получают неожиданные подарки.

На «Фабрике елочных игрушек» работают люди, которые верят в чудеса, в то, что Дед Мороз существует и с удовольствием делятся с гостями своими знаниями и навыками, энергией и хорошим настроением.

Фото — Михаил ФРОЛОВ

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