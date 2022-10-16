«Россия – взгляд в будущее». Фонд поддержки регионального кинематографа представляет

Конкурс документальных фильмов «Россия – взгляд в будущее» стал одним из первых проектов Фонда поддержки регионального кинематографа (ФПРК), учреждённый Союзом кинематографистов РФ в феврале 2022 года. Приём заявок осуществлялся в марте и апреле, работы документалистов из 76 регионов страны оценивали эксперты в области кино и телевидения. В их числе – кинорежиссёр Владимир Эйснер, обозреватель «Российской газеты» Сусанна Альперина, режиссёр Службы документальных фильмов ГТК «ТК “Россия”» Светлана Музыченко (Зонова), продюсер Филипп Кудряшов, программный директор Центра документального кино Мария Готлиб, кинооператор Ирина Шаталова.

По итогам были отобраны 10 киноальманахов и 50 короткометражных фильмов, которые получили финансирование и продюсерское сопровождение.

В Тверской и Ярославской областях завершились сентябрьские съемки короткометражного документального фильма «Защитники Духа».

Идея снять документальную картину пришла во время поездки в Костромскую область, когда авторы фильма увидели в лесу заброшенную деревню, в которой из нескольких десятков домов сохранилось всего пять-шесть. Главную героиню Анну Короб, фотографа-документалиста, писателя и блогера, создатели проекта встретили на просторах интернета.

На протяжении четырех лет она вместе с мужем ездит по стране в поиске затерянных в российских провинциях памятников архитектуры и покинутых деревень. Через фотографии и собственные книги она привлекает людей, популяризуя эту тем, тем самым способствуя сохранению наследия нашей страны.

Режиссер фильма Александра Богучарская отмечает, что за каждым аварийным и утерянным храмом скрываются огромные пласты истории местности, в которой они строились, и, конечно же, истории тех людей, которые их воздвигали.

В минувшем месяце в Иркутске завершились съёмки документального фильма «Перейти Байкал». Фильм рассказывает про уникальное спортивное событие, которое в истории современной России не совершал ни один спортсмен. По словам режиссера проекта Анастасии Емельяновой, «осмелился это сделать один отважный байкальский виндсерфер Дмитрий Шумилов. Его дядя – один из первых виндсерферов на Байкале, а тетя развивала этот спорт в Якутии». Режиссер так охарактеризовала свой замысел: «Это история о смелом человеке и местами безрассудном поступке во имя мечты».

В основу фильма вошла история главного героя и его семьи, вызов стихии, опасный переход по Байкалу, история легендарной станции для виндсерферов. Фильм также затрагивает экологические вопросы, связанные с сохранением экологии и природы озера.

В Республике Ингушетия проходили съёмки проекта «Живи, песня, живи». Фильм повествует о старинных ингушских колыбельных и важности сохранения ингушского языка.

Сквозной темой фильма является путешествие колыбельной песни: она летит через горы и башни, над ребенком, качающемся в деревянной люльке, над девушкой, идущей к реке за водой, над всадником, который учит своего сына кататься на лошади. По мнению режиссера проекта Мадины Костоевой, это и есть воплощение ингушской истории, которую необходимо сохранять.

Как отмечает режиссер в своём интервью, идея создания картины зародилась благодаря книге Илеза Матиева «Г1алг1ай ага иллеш» (Ингушские колыбельные песни). Писатель является одним из главных популяризаторов ингушского языка и радеет за его сохранение.

В минувшем месяце завершились съёмки документального киноальманаха «Тонкой Нитью» (рабочее название «О чём молчат наряды»), состоящего из пяти новелл. Каждая новелла посвящена одному самобытному региону России. В проекте принимали участие дизайнеры и местные жители – хранители традиций. Особенностью проекта стало совмещение строго документального подхода с художественной постановкой, призванной воссоздать образы ушедших эпох.

По словам режиссера Софьи Горленко, съёмки проекта «Тонкой Нитью» стали настоящим откровением для всех участников. Потрясающий состав героев, натура, а также местные жители – все это сложилось в яркую и глубокую картину.

География съемок киноальманаха охватывает и Карелию, и Башкирию, и Удмуртию, и Русский Север. Съемочная группа добавила в проект «максимальное количество неизвестных – для того чтобы не ограничивать кино лишь своей фантазией, и дать возможность натуре и обстоятельствам обогатить задуманное».

В Петрозаводске завершились съемки документального проекта «Путь новорожденного». Это история об отделении реанимации и интенсивной терапии Карельского перинатального центра, которое открылось три года назад. Благодаря отделению в этом году на северо-западе региона был зафиксирован самый низкий уровень младенческой смертности. По словам авторов проекта, на сегодняшний день каждый десятый ребенок в мире рождается недоношенным. Его вес может достигать менее 500 грамм. Жизнь таких малышей начинается крайне нестабильно и первое время наполнена риском и постоянным преодолением.

Продюсер фильма Марина Зимина подчеркивает, что не стены отделения помогли обрести этот статус, а удивительные люди. Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии для новорожденных Максим Ткачук раскроет зрителю секреты работы врачей в реальных условиях. По мнению продюсера проекта, «благодаря молодым мамам и папам недоношенных детей у аудитории появится возможность осознать такую ситуацию с разных точек зрения».

В Туле в сентябре проходили съемки дока «Запретный язык будущего». Главный герой фильма – русский жестовый язык (РЖЯ), который ещё совсем недавно можно было изучать только вне школьных стен. Почему РЖЯ был под запретом? Как Россия с 2012 года стала страной, где русский жестовый язык получил статус второго государственного языка? Суждено ли ему стать языком будущего?

По словам создателей проекта, история языка раскрывается через историю Юлии Крыгиной – слабослышащего педагога из Тулы. В 2018 году её усилиями в программе российской спецшколы для людей с нарушением слуха впервые появился важнейший предмет – русский жестовый язык.

Проект расскажет зрителю о социальной и культурной изоляции, в которой оказались несколько поколений людей с такими особенностями, и, конечно же, о красоте языка жестов. Всех героев фильма, которые говорят на этом языке, озвучивают в закадровом тексте.

В Ярославле завершились съемки документального проекта кинокомпании «Студия ЦЕНТР» «Нити основы». Фильм рассказывает об уникальной ситуации, которая сложилась в этом городе: в начале 2014 года главные герои киноленты – супруги Юлия Кривцова и Сергей Кремнев, культуролог и архитектор, – смогли создать на базе знаменитой текстильной фабрики «Красный Перекоп» постиндустриальное креативное пространство, не имеющего аналогов в нашей стране. По словам режиссера Ярослава Лобачева, по будням на фабрике производят «ткани технические, а по выходным здесь сплетаются ткани культурные».

Следующим шагом главных героев было создание при поддержке руководства фабрики уникального музея, посвященного прошлому, настоящему и будущему не только фабрики, но и её работников и местных жителей. В музее проводится «Фабричный круг» – старожилы района рассказывают гостям о своей жизни, зачастую тесно переплетенной с производством. Здесь важна каждая человеческая история.

Сегодня молодые волонтеры проводят экскурсии по району, а «вдохновившиеся художники оживляют маршрут своими граффити, по-своему пересказывающими истории здешних обитателей».

В Калининграде завершились съёмки документального проекта «Арт-Калининград». Эта история состоит из трех новелл, две из которых посвящены художникам города.

Одна из героинь – Татьяна Андросова – пять лет назад ушла из клинической психологии в сет-дизайн. Её студия занимается арт-декором и создает диковинных существ из папье-маше. В её руках бумажные скульптуры превращаются в настоящие произведения искусства, которые поклонники любя называют «андросовщина».

Еще один представитель художественной артели Калининграда – Вячеслав Дарвин. С нуля, практически в одиночку, он создал популярный ювелирный бренд Darvin. На сегодняшний день его изделия с янтарем по праву считаются самыми изысканными, а компания занимает второе место по объёму производства в России.

Третья история знакомит зрителя с удивительной командой талантливых людей, которая создала целую школу креативных индустрий в городе Гусеве.

В Ульяновской области завершились съёмки фильма «Балалайка 2.0». Проект рассказывает о молодом музыканте Данииле Воронкове, который играет на балалайке. Благодаря этому исконно русскому инструменту, его жизнь меняется. Из столицы Даниил приезжает в Ульяновск. Именно здесь в 2013 году открылся первый в России музей балалайки и запустилась мануфактура «Балалайкеръ». Город превращается в центр возрождения балалайки, и молодой музыкант становится частью этого культурного феномена. Даниил выступает на различных фестивалях, используя инструмент в современной музыке.

Руслан Махмуд-Ахунов, сценарист, режиссер, оператор-постановщик, рассказал, что съёмки, длившиеся два месяца, проходили в Ульяновской области, Москве и на Грушинском фестивале в Самарской области. По его словам, работа над проектом позволила приобрести полезные навыки и «расширить представление о том, как снимать современное документальное кино».

В Мордовии и Санкт-Петербурге завершились съёмки документального фильма «Солнце в силе. Время действовать». Главный герой фильма Александр возрождает забытую всеми деревню в Мордовии, откуда он уехал в Петербург семнадцатилетним мальчиком в поисках новой жизни. Когда молодой человек уезжал из родного села Безводное, жизнь там увядала: уже не было церкви, закрылся клуб, сгорела школа. Окончив институт и добившись успехов в карьере, Александр вернулся в родные края, чтобы воплотить в жизнь свой грандиозный проект. Он планирует отреставрировать и превратить в этно-деревню брошенные дома, сделать частью эко-тропы одичавший колхозный сад, а на месте, где до революции было главное ярмарочное место, главный герой решил установить сцену, чтобы проводить праздники и концерты. Есть и коммерческий проект – возродить питомники и построить сидерию.

По словам режиссера Илоны Вашкелите, идея фильма зародилась ещё два года назад, после знакомства с главным героем. Решение было принято сразу, вопрос был только в поиске финансирования. Она отметила, что победа в конкурсе «Россия – взгляд в будущее» позволила приступить к реализации проекта.

В сентябре стартовали съёмки документального проекта «Миры на Байкале. 15 лет спустя». В массовой культуре экспедиция «Миры на Байкале» 2008-2010 годов получила признание благодаря масштабному десанту знаменитых людей: политиков, бизнесменов, артистов, выразивших желание погрузиться на дно самого глубокого озера планеты. Её успех сегодня можно сформулировать так: она стала одним из центральных событий в многовековой истории исследований озера, в ходе которого ученые смогли увидеть своими глазами и, что ещё важнее, запечатлеть и продемонстрировать всему миру, как выглядят глубоководные, сокровенные области «священного моря».

В 2023 году исполнится 15 лет с того дня, когда баржа «Метрополия» впервые вышла на просторы Байкала с двумя глубоководными аппаратами «Мир» на борту. Сегодня участники тех событий готовы дать взвешенную оценку результатам одной из самых ярких научно-исследовательских экспедиций нового века.

Основная задача проекта – оценить влияние масштабной научно-исследовательской экспедиции на изменение образа Байкала. Центральное событие фильма – визит на Байкал Анатолия Михайловича Сагалевича, научного руководителя знаменитой экспедиции и одного из создателей «Миров». Режиссер фильма Владимир Марин отмечает, что Анатолий Сагалевич совершил десятки погружений в глубины озера в качестве пилота аппарата «Мир-1».

Интересен документальный короткометражный фильм «Профессор Гиберт», съёмки которого проходили на территории двух регионов – Краснодарского края и Якутии (Республика Саха). Это история человека, который после учебы во ВГИКе не остался в столице, а вернулся в свой регион. В результате он стал главным экспертом по истории кино на юге России. Григорий Григорьевич Гиберт с его феноменальной памятью знает о кинематографе абсолютно всё, особенно о зарубежном. Даже если он не смотрел какой-либо фильм, то просто зная актёров, он точно может сказать, в какой картине они могли пересекаться, укажет название фильма и всё, что известно о его создании. И самое главное – он рад возможности делиться своими знаниями.

В Якутии (Республика Саха) завершились сентябрьские съёмки проекта «Жизнь Макара Явункоде, последнего из рода Дальних людей». Картина рассказывает об оленеводе Макаре Курилове, который относится к юкагирам – древнейшему населению северо-восточной Сибири.

По словам режиссера проекта Ивана Кривогорницына, Макар – один из немногих юкагиров, владеющих в совершенстве родным языком. Он пишет стихи и рассказы, сочиняет песни на юкагирском языке. В фильме красной линией проходит мысль об опасности полного исчезновения юкагирского языка, а значит и культуры древнейшего северного народа.

В минувшем месяце завершились съёмки проекта «Архангельск – северный креативный путь». Этот город – прекрасное место для создания современных центров уличного искусства, благодаря которым у его творческих жителей появилась прекрасная возможность разбавить «серость и квадратность улиц чем-то ярким, необычным и интересным». Режиссер фильма Алексей Головков считает, что именно поэтому в таких отдаленных от центра регионах есть необходимость создавать места притяжения для современного уличного арта.

Съемки проекта проходили в Архангельске и Архангельской области на острове Куростров около месяца.

В Республике Коми завершились съёмки проекта «Коми Ми» студии «КосмосфильМ». Это история о молодежном центре в Сыктывкаре, которым год назад начала руководить Светлана Макарова. Вернувшись из Санкт-Петербурга на родину с младенцем на руках, ей удалось собрать вокруг себя удивительную команду молодых людей, которые по-настоящему влюблены в коми-культуру. Этноблогер Генрих Немчинов и музыкант Владимир Трошев снимают клипы на современные коми-песни, исполняют их в трамваях, а еще путешествуют по региону и создают видеоролики, популяризующие её культуру.

Съёмки проекта проходили в Сыктывкаре, в Корткеросском, Сысольском, Усть-Куломском и Ижемском районах Республики.

Режиссер проекта Илона Гайтян отмечает, что для съёмочной группы произошло немало личных открытий: «Мы открыли для себя Республику Коми – место для отдыха и туризма и её красивейшую природу. А еще открыли уникальных людей, которые нашли себя там, где родились».

Союз кинематографистов Карелии завершил съёмки документального фильма «Наследие». Проект рассказывает о жизненном пути трех ремесленников из Петрозаводска: гончара, дизайнера одежды и кожевенника.

Ремесло в Карелии не стоит на месте, оно развивается, расцветает и расширяет свои границы. С каждым годом все больше людей отходят от стабильной работы и начинают трудиться на себя, переводя хобби в дело своей жизни. Команда кинематографистов Карелии в новой работе обратила своё внимание именно на таких людей.

В сентябре завершились съёмки проекта «Трогательные технологии». Главный герой фильма – молодой предприниматель Фёдор из Санкт-Петербурга. Он продает свой ресторанный бизнес, чтобы создать устройство для общения людей с нарушениями органов слуха и зрения. Упорство Фёдора и его воля к победе приводят к признанию этих устройств на международном уровне.

По словам режиссера проекта Валентины Коровниковой, весь фильм удалось снять за восемь смен. Съёмки проходили в Санкт-Петербурге, в Ленинградской области в доме сопровождаемого проживания людей с нарушениями органа зрения и слуха, и в Москве. Для режиссера – это первый документальный проект.

«Я очень благодарна Фонду поддержки регионального кинематографа. Мы показали первый рафкат в рамках монтажной лаборатории Pro Cut, которая проходила в Перми. Получили комментарии и предложения от тьюторов. Они помогли нам усилить историю – найти в ней интересные нюансы. Сейчас фильм на стадии постпродакшена, и мы очень надеемся, что он найдет своего зрителя», – рассказала Валентина Коровникова.

17 сентября в Перми Лаборатория документального кино Pro Cut завершила свою работу для победителей конкурса «Россия – взгляд в будущее», проводимого Фондом поддержки регионального кинематографа (ФПРК). Мероприятие прошло в рамках Международного фестиваля документального кино «Флаэртиана».

В заключительный день работы фестиваля состоялась презентация проектов, монтаж которых осуществлялся под руководством тьюторов – профессионалов режиссуры, звукорежиссуры и монтажа.

Тьюторами выступили Анна Драницына – режиссер, доцент кафедры режиссуры телевидения ГИКИТ; режиссер монтажа Алексей Романов; Полина Волынкина – звукорежиссер, доцент кафедры звукорежиссуры ГИКИТ.

Участие в практическом интенсиве приняли 15 победителей конкурса. В их числе – авторы проектов: «Арт-Калининград» (режиссер – Наталия Ахметова, режиссер монтажа – Вячеслав Красько, Калининград, Московская обл.); «Балалайка 2.0» (режиссеры – Руслан Махмуд-Ахунов, Владимир Бучинский, Ульяновск); «Боль» (режиссер – Татьяна Ложникова, Омск); «Клятва» (режиссер – Нану Тлисов, Москва; Московская область, Черкесск, Ульяновск,); «Коллекционер» (режиссер – Сергей Климов, Пермь); «Наследие» (сценарист – Анастасия Петрова, режиссер-монтажа – Владислав Гришанов, Петрозаводск); «Нити основы» (режиссер – Ярослав Лобачев, Москва, Ярославль); «Перейти Байкал» (режиссер – Анастасия Емельянова, режиссер монтажа – Константин Куляпин, Москва, Иркутск); «Птицы и люди науки» (режиссер – Елена Туринцева, Иркутск); «Свет за краем света» (режиссеры – Оксана Роганова, Марина Донская, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Мурманск); «Солнце в силе. Время действовать» (режиссер – Илона Вашкелите, продюсер – Марина Шаньгина, Санкт-Петербург, Томск; Республика Мордовия); «Счастливая Маша» (режиссер – Дарья Разумникова, режиссер монтажа – Елена Галянина, Иркутск); «Такая жизнь» (режиссер – Екатерина Драчева, Пермь); «Трогательные технологии» (режиссер – Валентина Коровникова, режиссер монтажа – Анна Завьялова, Москва, Санкт-Петербург; Ленинградская область); «Чудомобиль детям» (режиссер – Валентина Коровникова, режиссер монтажа – Анна Завьялова, Москва, Санкт-Петербург; Ленинградская область).

Участники лаборатории получили рекомендации для дальнейшей работы над фильмами. В течение недели шли практические занятия, индивидуальные консультации и групповые обсуждения проектов, сопровождаемые просмотром черновых версий фильмов, а также подготовка к презентации.

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