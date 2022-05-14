Книги с автографами детских писателей и культовые советские игрушки покажут в «Литфонде»

Почти полтора миллиона рублей за две книги с автографами поэта Введенского и драматурга Гернет готовы отдать участники торгов, которые проведет 18 мая Аукционный дом «Литфонд». Также с молотка уйдут культовые винтажные игрушки и редкие предметы декоративно-прикладного искусства времен СССР.

Лидирующая ставка, превысившая миллион рублей, еще не финал – библиофилы высоко оценивают две книги, одна из которых — с автографом поэта Александра Введенского редактору журнала «Чиж» Нине Гернет, а другая – авторства самой Гернет и с ее же автографом, посвященным редактору Александре Любарской.

В первом случае речь идёт о 24-страничной книге «Лето и зима» 1935 года издания (Лендетиздат), на внутренней стороне обложки оставлены строки:

«Нина Владимировна Гернет,

Когда я прошу аванс

Не говорите мне нет

Но лучше спойте романс.

А. Введенский. 11/XII 1935 г.».

Указанный автограф адресован редактору журнала «Чиж» Нине Гернет, книга которой «Три палатки» (Молодая гвардия, 1933 г.) также заявлена на аукцион. Это издание из 96 страниц содержит надпись на титульном листе: «Дорогому редактору книжки моей. На память об страшных дней и ночей. Н. Гернет. 25/III 1933». А на последнем пустом листе карандашом автор подписала: «Любарская отдала эту книгу мне 29/VIII-1992 Э. Гернет».

Александр Иванович Введенский (1904-1941 гг.) — русский поэт, драматург, детский писатель, член Объединения реального искусства (ОБЭРИУ). Его автографы чрезвычайно редки и в открытой продаже практически не встречаются. Поэтому выставленный на торги экземпляр обладает коллекционной ценностью музейного уровня. На момент релиза цена за комплект из двух книг составила 1 300 000 рублей.

Винтажные машины

Особый интерес для коллекционеров также представляет редчайшая модель Универпрома – механический заводной автобус № 5, который полностью скопирован с реального прототипа, следовавшего по столичному маршруту Сокольники — ЦПКиО им. Горького в 1930-е гг.

Игрушечная копия выпущена трестом «Универпром» на заводе механической игрушки № 8, позднее переименованном в Московский завод Механической игрушки. Раритетный автобус выполнен из металла и резина, имеет съемную крышу и в целом представлен в хорошем состоянии. Ретро-игрушка обладает коллекционной ценностью музейного уровня и на торги заявлена по ставке 50 000 рублей.

Привлекает внимание привлекает к себе и колейный электропоезд с двумя пассажирскими вагонами на рельсах с переключателем скоростей (Франция, 1930-е гг.). Игрушка имеет длину состава 66 см и представляет собой ранний винтажный образец, лидирующая ставка за который, на момент релиза, указана 36 000 рублей.

Большой редкостью является механическая игрушка «Автомобиль М-111» (Ленинградский завод «Северный пресс», 1930-е гг.) с надписью на багажнике: «ИКМП (Исполнительный Комитет Местной Промышленности» «Ленгр. Северный пресс»».

Модель выпущена на заводе с примечательной историей. Так, декретом СНК от 28 июня 1918 года «Невский гвоздильный завод Петра Аристова», основанный в 1896 году и закрытый в марте 1918 года, был национализирован и включён в группу заводов массового производства секции по металлу СНХ Северного района.

После революции завод получил название «Государственный металлоштамповочный завод и хромолитографии по жести «Невгвоздь»», затем еще несколько раз менял название и производство, входил в состав Треста гвоздильных предприятий «Невгвоздь», и только с 1932 года предприятие стало самостоятельным, получив новое имя: «Северный пресс».

Заявленный на торги автомобиль обладает музейной ценностью, лидирующая ставка за него составила на момент релиза 30 000 рублей.

Порадует любителей паровозов и еще одна игрушечная железная дорога — от Росглавигрушки (МЗМЗИ, 1960-е гг.). Модель из металла и пластика представлена в красочной заводской упаковке, сохранность которой является довольно редким случаем. Стартовая ставка за ретро-дорогу назначена 12 000 рублей.

Коллекционную ценность имеет модельный автомобиль-нефтецистерна компании Shell (модель № 830, Германия: Marke Lehmann; SPIELZEUG GNOM TOY, 1940-е гг.). Это довольная редкая миниатюра размером 11,5×4 х 4 см, выполненная из металла и содержит аббревиатуру Германского бюро регистрации и патентования: D.R.G.M. (Deutsche Reichs Gebrauchmuster). Наличие этой аббревиатуры означало «охранное право на промышленный образец, защита прав производителя», присваиваемое модели изделия или изобретению, которое не обладало достаточными условиями для патента. Такое право применялось с 1891 по 1945 годы и выдавалось на шесть лет. Закон о DRGM действовал до 1956 г. Стартовая цена за историческую ретро-игрушку 7 000 рублей.

Антикварные редкости

Настоящим раритетом является трогательная игрушечная модель трехколесного велосипеда начала 20 в. из металла и дерева. Эта чрезвычайно редкая игрушка представляет собой большую музейную ценность, стартовая цена за нее на аукционе назначена 15 000 рублей.

Аналогичный номинал ставки – правда, не стартовой, а лидирующей на момент релиза – указан за другую старейшую игрушку: кукольную печку с задней стенкой (Россия, 1900-е гг.).

Ретро-печь изготовлена на предприятии «Металлические механические игрушки П.П. Талаева с сыновьями», известном также как Астрецовская фабрика механических игрушек, которая работала при деревне Астрецово во второй половине 19 века. В прейскуранте фирмы были перечислены различные заводные игрушки: автомобили, аэропланы, трамваи.

Если сначала семейное дело называли «заведением жестяных детских игрушек Талаева и Боровкова» и говорили: «работников восемь, управляются сами владельцы», то с годами промысел разрастался, семейные мастерские множились. Большинство кустарей работали прямо в избах. Так, в 1879 году земские статистики называли 16 мастерских кустарных игрушек, а к 1898 — 1899 годам их уже насчитывалось 69.

Астрецовская игрушка-печь представляет коллекционный интерес, и лидирующая ставка за нее указана 15 000 рублей.

Культовые советские игрушки

Механический заводной «Мотоциклист» от Ленинградского завода металлоизделий (ЛЗМИ, 1970-е гг.) буквально воплощает собой дух эпохи, когда мотоспорт был неотъемлемой частью советской культуры. Винтажная редкость выставлен на торги без ключа, тем не менее лидирующая ставка за игрушку уже поднялась до 13 000 рублей.

Культ здорового духа в здоровом теле, который пропагандировался в СССР, символизирует заводная игрушка «Физкультурник» (Гимнаcт), изготовленная Заводом № 1 Мосгорместпрома в 1950-e гг. Модель, выполненная из металла и пластмассы, высотой 27 см, также представляет собой редкий винтажный экземпляр с лидирующей ставкой 7 500 рублей.

Начало торгов состоится 18 мая в 19:00.

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