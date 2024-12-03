В центре сюжета – молодая женщина Рейян. Она – успешная бизнес-леди, управляет популярным рестораном под названием «RU» в городке на берегу Эгейского моря. Здесь же шеф-поваром трудится ее муж Эмир, давно уже воспринимающий Рейян как начальницу и банковскую карточку, а не как любимую женщину. Когда Рейян застает Эмира с другой, она взрывается и в сердцах выгоняет неверного супруга из жизни и из бизнеса. Однако Эмир убеждает всю свою команду последовать за ним, а также делает все возможное, чтобы ни один шеф-повар не соглашался на работу в ресторане его жены. Так Рейян в одночасье теряет мужа, свой ресторан и веру в мужчин. Не без сочувствия за ней наблюдает красавец Узер, работающий помощником повара в ее ресторане. Ей – 38, ему – 18. Он пытается ухаживать за Рейян, но она не обращает на него никакого внимания, пока однажды не оказывается в состоянии тотального отчаяния. Узер протягивает ей руку помощи, между ними пробегает искра. Но Рейян не готова к новым отношениям: она снова холодна и неприступна для юноши, который невероятно искренен и нежен в своих чувствах к ней. Сможет ли он убедить Рейян отбросить все предрассудки и отдаться чувству? Сможет ли она начать воспринимать его как равноценного партнера? Есть ли у них будущее? И может ли оно быть счастливым, если один из влюбленных скрывает страшную тайну?

В главной роли – звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли. Зрители увидят новинку в оригинальном дубляже «Смотрим», где Мерьем Узерли снова заговорит по-русски голосом Хюррем Султан, а точнее голосом актрисы дубляжа Ирины Киреевой, озвучившей ее героинь в обоих сериалах.

«После разрыва с мужем моя героиня Рейян неожиданно влюбляется мужчину на 20 лет младше себя. Меня не смущает разница в возрасте. Но у меня самой таких романов никогда не было. На самом деле, все возможно – важно только, насколько глубоки, реальны, чисты и искренни ваши чувства…», – говорит актриса Мерьем Узерли.

Мелодрама «RU: Кухня по-турецки» стала самым обсуждаемым сериалом года в Турции не только из-за долгожданного появления в кадре актрисы Мерьем Узерли, всегда снимающейся только в самых качественных и интересных проектах, но и из-за непредсказуемого финала, побившего все рекорды по просмотрам. И теперь поклонники с нетерпением ждут продолжения, дату выхода которого вот-вот объявят. Зрители отмечают, что никогда раньше не видели настолько неординарной истории любви в турецких сериалах.