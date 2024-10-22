«Russian Girls»: Наталья Орейро перепела хит «Комбинации»

У меня мурашки от моей Наташки: перед финалом байопика «Комбинация» от онлайн-кинотеатра Wink.ru латиноамериканская звезда, актриса и певица Наталья Орейро и российский актер Владимир Канухин, исполнивший в сериале роль композитора группы, встретились в Буэнос-Айресе и перепели хит легендарного герлз-бэнда «Russian Girls».

«Russian Girls» зазвучит на английском, испанском и русском. Съемки проходили в столице Аргентины Буэнос-Айресе.

«Я впервые в этой стране, и меня сразу сильно впечатлила аргентинская музыка с ее горячим настроем, страстью, порывом и очень интересным ритмом. Для меня большая радость и честь поработать со звездой мирового уровня Натальей Орейро. Мне кажется, она привнесет комбинацию доброй ностальгии, теплых чувств и воспоминаний. И это созвучно творчеству группы “Комбинация”, которая тоже сочетает это искусство и рассказывает о нем через женский голос. Думаю, это станет настоящим подарком и для участников этой истории, и для зрителей!» — рассказал актер Владимир Канухин, исполнивший роль композитора «Комбинации» Виталия Окорокова.

Напомним, байопик из линейки Wink Originals рассказывает о рождении и становлении первого советского и российского герлз-бэнда. О непростом пути бывшего сотрудника милиции — будущего продюсера Александра Шишинина — и участниц группы Татьяны Ивановой, Алены Апиной, Ольги Ахуновой и Юлии Козюльковой, а также о создании хитов «Russian Girls», «American Boy», «Не забывай» и «Бухгалтер», ставших символами своей эпохи.

Главные роли в драмеди исполнили Елизавета Базыкина, Анастасия Уколова, Никита Кологривый, Дарья Руденок, Татьяна Струженкова, Даниил Воробьев, Павел Прилучный и Владимир Канухин. Режиссером выступил Никита Власов.

Фото — онлайн-кинотеатр Wink.ru