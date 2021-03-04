Русские торги в Москве – Кино. Фотографии. Книги. Автографы. Архивы. Графика. Плакаты. Редкие документы

Двадцать седьмой аукцион Дома «12й стул» пройдет 11 марта 2021г. В двух частях будет представлено 900 лотов. Первая часть торгов объединит письма, фотографии и документы первого наркома просвещения Советского государства А.В. Луначарского, графику художника-мирискусника Сергея Чехонина и скульптуры Сарры Лебедевой. Все лоты происходят из архива Владимира Зельдовича (1901-1981), который был личным секретарем Луначарского в 1920-е годы. Появление в открытой продаже подобных архивных документов, рукописей и фотографий, – беспрецедентно.

Лот 237 (1). Лубочный альбом. Народные картины. 1896 год

Во второй части аукциона традиционно следует выделить топ-лоты из разделов «Автографы», «Фотографии» и «Исторические документы».

Среди корпуса разнообразных автографов Андрея Тарковского выделяется рукописный лист (лот 198) со списком музыкальных произведений, которые, по мнению режиссера фильма «Сталкер», нужно было соединить со стуком колес поезда в так называемой «квартире сталкера», – это Вагнер, Марсельеза, Бетховен, Россини, Прокофьев, Хачатурян, Равель, Григ. Стартовая цена лота 120 тыс. руб.

Лот 198. А. Тарковский. Автограф. Музыка для Сталкера. 1979 год

Лот 274 (1). Автограф И. Бродского. Альманах «Воздушные пути». 1987 год

Выставляются сразу два редких инскрипта Иосифа Бродского. Один из них – на альманахе «Воздушные пути» – был сделан на следующий день после вручения Бродскому Нобелевской премии по литературе (лот 274; 150 тыс. руб.). И автограф-экспромт на последней прижизненной книге Бродского «Пересеченная местность»: «Оле и Ване от загадочной рвани», предназначенный для жены и сына Андрея Битова (лот 343; 90 000).

Лот 155. Юрий Анненков. Афиша. 1950 годы

А также афиша, исполненная художником Юрием Анненковым к спектаклю актрисы, ученицы Мейерхольда Беллы Рейн «Живые отражения», с подписью художника «G.Annenkov» (лот 155; 380 тыс. руб.)

В фото-разделе, среди полутора десятков работ мастера фотоавангарда Александра Родченко, особо привлекает внимание лот 630, – «Портрет Владимира Маяковского, сидящего на стуле» (апрель, 1924г.). Этот редчайший некадрированный вариант культовой фотографии поэта выставляется на торги со стартом 60 тыс. руб. А также сразу две фотографии мастера из серии «Стекло и свет» – «Кувшин» и «Кувшин с книгой» (1928г.). (Лоты 635 и 636, каждый по 80 000 руб.).

Лот 636. А. Родченко. Фотография из серии «Стекло и свет». 1928 год

Интересны исторические фотографии: Николая II на царской охоте в Беловежской пуще, сделанная в 1897г. фотографом А.Ягельским (лот 470; 120 тыс. руб.) или В.И. Ленина с участниками III Интернационала у Сенатской башни 1 марта 1919г. (лот 485; это отпечаток эпохи (с негатива); старт 75 тыс. руб.)

Письмо с собственноручной подписью императора Павла I управляющему Кабинетом его императорского величества о передаче неустановленного дома в ведомство кн. Голицына от 11 января 1797г. (Лот 221; 600 тыс. руб.).

Аукцион состоится 11 марта с 18.00 в офлайн и онлайн форматах.

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