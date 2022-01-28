Татьяна Лескова: «В балете должны работать не государственные служащие, а артисты»

Балерина Татьяна Лескова – правнучка известного русского писателя Николая Лескова — получила медаль Министерства иностранных дел Бразилии. Государственную награду – орден «Риу-Бранку»* — вручили за весомый вклад в развитие танцевального искусства страны. В эксклюзивном комментарии для TV BRICS заслуженная балерина рассказала о своих сожалениях за долгую работу в сфере балета, а также поделилась мнением о будущем балетного искусства в Бразилии.

«Я чрезвычайно, чрезвычайно польщена такой честью. Сегодня мне 99 лет, 50 из них я проработала в театре. Всю свою жизнь я полностью посвятила балету, выступала на сцене до 42 лет, учила других, и работала, очень много работала. Я жалею только об одном, что все костюмы, сценарии, декорации к важным масштабным спектаклям, все утратилось. Не осталось ни одного следа от сценариев, костюмов, постановок и даже танцовщиков не осталось» − отметила Татьяна Лескова.

«На данный момент ничего положительного на счёт будущего бразильского балета сказать не могу. Не существует абсолютно никакой поддержки искусства в целом, а про балет, который нуждается в реформировании, вообще забыли. В балете должны работать не государственные служащие, а артисты. Каждые два года необходимо проводить экзамены по профессиональной пригодности и не держать танцовщиков до пенсии выплачивая им зарплату» − заявила балерина в эксклюзивном комментарии для ТВ БРИКС.

«В роли балерины я посвятила балету относительно немного, с 16 до 42 лет. Основная моя деятельность началась потом, с 42 до 85 лет. Я представляла бразильский балет как внутри страны, например, в Сан-Паулу, так и за рубежом: в Англии, Франции, а также ездила 4 раза с гастролями в США, Австралию, Италию, Китай и Гонконг», − рассказала Татьяна Лескова.

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* Орден Риу-Бранку учреждён указом Президента Бразилии № 51697 от 5 февраля 1963 года. Впоследствии статут ордена уточнялся и изменялся указами № 66434 от 10 апреля 1970 года и № 73876 от 29 марта 1974 года.

Орден предназначен для поощрения лиц, отличившихся добродетелями и заслугами перед Бразилией в дипломатической, военной и гражданской службе. Вручается как гражданам Бразилии, так и иностранцам. Так же знаки ордена могут присуждаться как особое отличие военным подразделениям и гражданским учреждениям. Например, аргентинский фрегат «Либертад».

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