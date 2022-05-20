А вы сталкивались с трудностями изучения истории в школьные годы? Бесконечные пересказы параграфов, шпаргалки с датами, конспекты из множества имен и событий… Для многих людей изучение прошлого так и осталось изнурительной повинностью, которую они сбросили с себя, как только для них прозвенел последний школьный звонок.

Но даже самый далекий от сухой исторической науки человек так или иначе склонен соотносить события вокруг себя с прошлым. В этот самый момент и обнаруживаются познавательные пробелы. Как и чем их заполнить?

Хоть история – это и не игра, упростить и сделать ее изучение не только познавательным, но и захватывающим обязательно стоит.

Создатель популярного канала «История России для чайников» Артемий Сайфутдинов приготовил для любознаек нетривиальный экскурс в историю России VIII-XVI веков, а именно: в период правления первой её династии – Рюриковичей.

Книга «Рюриковичи. История династии для бумеров и зумеров» поможет не только восстановить в памяти имена первых русских князей, но и ближе познакомиться с их историей, сопряженной с многовековой историей российского государства.

В книге отдельно выделены имена и даты, поэтому ее можно использовать как шпаргалку, а QR-коды помогут желающим посмотреть на знаменитые репродукции с изображением ключевых событий российской истории. А для тех, кто рискует запутаться, в книге есть специальный «родословный разворот», где вынесены имена представителей прославленной династии.

Поскольку история масштабна, всеохватна и рассказывает нам не только прошлом, но и о настоящем, автор приготовил для читателей познавательные специальные микрорубрики «А в это время», «Спойлер» и «Историки спорят», которые скрасят изучение.

В первой читатель узнает, что важного происходило в описываемый период в других странах. Вторая проведет примерку событий далёкого прошлого на современные реалии и будущее, а третья – разъяснит точки зрения разных учёных на неоднозначные моменты прошлого:

«История — это не события, которые происходят сами по себе, а прямые последствия решений живших раньше людей, у которых были свои таланты и свои слабости. Именно поэтому эту книгу и было решено озаглавить не историей России, но историей династии Рюриковичей. Однако фокус будет не только на жизни пары десятков важных правителей, но и на жизни простых обывателей — их нуждах, страхах и надеждах. Поэтому не воспринимайте эту книгу как учебник или пособие, не делайте её прочтение до конца обязательной задачей. Читайте то, что интересно, и пользуйтесь небольшими инструментами, которые вплетены в повествование»

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