Татьяна Салахивева-Талал – практикующий психолог и психотерапевт, эксперт в психологии кино, создатель и ведущая уникального курса «Психология для сценаристов».

1. Валерия Гай Германика начала съёмки второго сезона сериала «Обоюдное согласие». 2023.

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