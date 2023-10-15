Татьяна Салахивева-Талал – практикующий психолог и психотерапевт, эксперт в психологии кино, создатель и ведущая уникального курса «Психология для сценаристов».
1. Валерия Гай Германика начала съёмки второго сезона сериала «Обоюдное согласие». 2023.
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