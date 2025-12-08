«Король и Шут. Навсегда»: в сети представили тизер и постер к мзуыкальному фильму

«Король и Шут. Навсегда» — это музыкальное приключенческое фэнтези. Действие разворачивается в мире песен легендарной рок-группы. Сказочная вселенная уничтожается из-за мертвецов, воскрешенных злодеем Некромантом. Чтобы спасти родных и друзей, Горшок похищает Андрея Князева из реальности в сказку, и они встают бок о бок на защиту созданного ими мира.

В фильме сыграют те же актёры, что и в сериале: Константин Плотников — Горшок, Влад Коноплёв — Князь, Дарья Мельникова — Вдова, Вера Вольт — Принцесса, Илья Хвостиков — Кочерыжка. К касту проекта также присоединился Илья Гришин, который сыграл главного антагониста в сказочной вселенной — Некроманта, а также Гоша Куценко в роли психоаналитика. Фронтмен группы Jane Air Антон Лиссов предстанет в фильме в образе зомби по имени Сид.

Режиссёр фильма — Рустам Мосафир. Он также стал соавтором сценария вместе с Александром Бузиным. За производство фильма «Король и Шут. Навсегда» отвечают Плюс Студия, компания «Лунапарк» и «Лига Фильм». Продюсируют проект Дмитрий Нелидов, Александра Ремизова, Ольга Филипук, Михаил Китаев, Александр Сыров, Андрей Федяй, Елена Мельникова и Агата Нигровская. Также сопродюсерами фильма выступают солист группы «Король и Шут» Андрей «Князь» Князев и музыкальный продюсер Игорь «Панкер» Гудков, снявший группе три культовых фильма-концерта — «Праздник Скоморох», «Ели мясо мужики» и «На краю».

Дистрибьютор фильма — компания «НМГ Кинопрокат» (входит в холдинг «Национальная Медиа Группа»).