«Самый бесполезный робот». Выставка работ Кирилла Лапина открывается в галерее «Муха»

7 февраля 2022 года, во Всемирный день робототехники, в галерее «МУХА» открывается выставка Кирилла Лапина «Самый бесполезный робот».

В своих произведениях художник задается вопросом, что будет, если сломать систему и создать абсолютно нефункционального робота? В традиционном понимании современного человека, роботы всегда должны взаимодействовать с обществом: работать на заводах, водить экскурсии, варить кофе в кофейнях, развлекать детей и взрослых, а в фантастических фильмах даже захватывать мир. В размышлениях над этим стереотипным представлением родилась идея художественного проекта, идущего от обратного.

Беря за основу образы роботов из детских воспоминаний, Кирилл Лапин создает устройства, главной задачей которых закладывается не функционал, а «эстетическая польза» произведения металлического искусства. Автор, в свойственной для него ироничной манере, разрушает наше привычное представление о пользе технологий, доводя саму идею до смехотворного абсурда.

На выставке роботы Кирилла Лапина соберутся в маленькую армию и захватят пространство галереи, чтобы проникнуть в наше сознание своей трогательной бесполезностью!

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