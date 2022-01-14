Светлана Ходченкова исправит ошибки прошлого в трейлере фильма «Другое имя»

3 февраля 2022 года в широкий прокат выйдет психологический триллер «Другое имя» режиссера Веты Гераськиной. Фильм о мрачных тайнах прошлого, которые могут навсегда изменить будущее. Светлана Ходченкова, сыгравшая в картине главную роль, впервые выступила как продюсер фильма.

Лиза (Светлана Ходченкова) живет в мире «премиум класса»: её дни протекают в минимализме бесцветных интерьеров и отчужденной сдержанности чувств, в их с мужем (Якоб Диль) загородном доме нет детей, но есть элегантные борзые собаки. Однако холодное спокойствие, присущее Лизе, методично подтачивает постыдная тайна из её прошлого. Тайна, которая постепенно превращает жизнь женщины в необратимый кошмар. С каждым днем скрываться становится все более мучительно и невыносимо. Но как далеко она способна зайти, чтобы сохранить свой секрет?

Режиссером и сценаристом картины «Другое имя» является Вета Гераськина — постановщица российско-грузинской ленты «Последовательные сцены».

«С одной стороны, это хладнокровный триллер с детективной составляющей, погружающий нас в мир порока, насилия, опасных страстей. С другой — это нежная история становления женщины. Это не сентиментальное повествование, а динамичное погружение в полный спектр человеческих чувств», — делится Вета Гераськина.

Актриса Светлана Ходченкова впервые выступила как продюсер фильма, совместно с Катериной Михайловой, Константином Фамом и болгарским продюсером Оксаной Шаламановой.

«Я решила стать продюсером этого фильма, потому что не хотела, чтобы эта роль досталась другой актрисе. Я прониклась этим персонажем еще на этапе написания сценария и думаю, что никто не сможет прочувствовать его лучше меня», — рассказывает Светлана Ходченкова.

К Светлане в актерском ансамбле присоединился известный немецкий актер Якоб Диль в роли мужа главной героини. Диль известен российской публике благодаря ролям в фильме Александра Миндадзе «Милый Ханс, дорогой Петр», завоевавшем премию «Ника» за «Лучший фильм» в 2016 году, и фильме Андрея Кончаловского «Рай», награжденный «Серебряным львом» на Венецианском кинофестивале.

Лента произведена кинокомпанией Вега Фильм с участием Министерства Культуры РФ. При поддержке BVLGARI.

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