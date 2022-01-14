ЮБИЛЕЙНАЯ «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» МИХАИЛА ГУЦЕРИЕВА

Поэт Михаил Гуцериев традиционно открывает новый год выпуском коллекционного издания своих лучших песен. Новый, десятый юбилейный сборник получил название «Большая любовь» и включает в себя более 20 самых поэтичных песен и видеоклипов к ним, выпущенных в 2021 году.

Издание вобрало в себя композиции, записанные звёздами первой величины и лучшими артистами российской популярной музыки самых разных жанров и направлений: Филиппом Киркоровым, Стасом Михайловым, Николаем Басковым, Любовью Успенской, Григорием Лепсом, Славой, Денисом Клявером, Зарой, Таисией Повалий, Артуром Пирожковым, Валерией, Арсением Бородиным, Натальей Гордиенко, Алёной Ланской, Викторией Дайнеко, Александром Малининым, Ярославом Сумишевским, Евгением Кемеровским, Александром Маршалом и Афиной.

Название издания совпадает с названием нового хита в исполнении Николая Баскова и Любови Успенской — «Большая любовь». Авторы композиции, поэт Михаил Гуцериев и композитор Виктория Кохана, были награждены дипломами легендарного телевизионного фестиваля «Песня года», а её исполнители получили статуэтки Российской национальной музыкальной премии «Виктория 2021» за победу в номинации «Городской романс».

Юбилейное издание «Большая любовь» также стало дебютным для нескольких ярких артистов: с ними Михаил Гуцериев сотрудничал впервые. Среди них — представительница от Молдовы на конкурсе «Евровидения-2021» Наталья Гордиенко с песней «Туз буби» (музыка Димитрис Контопулос и Филипп Киркоров), Виктория Дайнеко «Сделал шаг» (музыка Михаил Бабанов и Игорь Дворянинов), Александр Ревва в роли Артура Пирожкова с жарким хитом «Летом на фиесте» (музыка Dieter Bohlen), Алёна Ланская «Наше счастье одно на двоих» (музыка Дарья Кузнецова).

Поэт также продолжает сотрудничество с ведущими композиторами России, среди них как новые, так и постоянные соавторы: Алексей Романоф, Сергей Ревтов, Виктория Кохана, Виктор Дробыш, Димитрис Контопулос, Dieter Bohlen, Дарья Кузнецова, Андрей Ктитарев, Тимофей Леонтьев, Эдуард Изместьев, Валерий Антонюк, Андрей Мисин, Сергей Ростовъ, Игорь Дворянинов, Михаил Бабанов, Михаил Бурляш, Ольга Алмазова.

«Большая любовь» стал десятым по счёту сборником в дискографии поэта. Каждое издание Михаила Гуцериева имеет не только своё название, но и свой индивидуальный цвет. Диск «Большая любовь» выполнен в глубоком изумрудном цвете, комбинированном с золотыми вставками.

«Большая любовь», как и другие сборники поэта Михаила Гуцериева, — «Особенные слова» (лавандовый), «Любовь уставших лебедей» (шоколадный), «Ориентир любви» (фиолетовый), «Территория любви» (зелёный), «Мы боимся любить» (синий), «Формула счастья» (красный), «Это время любви» (жёлтый), «Чай с молоком» (бежевый), «Сердце — дом для любви» (розовый) — доступен для прослушивания на всех цифровых площадках с 14 января 2022 года.

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