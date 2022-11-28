В Москве состоялся акустический концерт «Возвращение Анны Марли»

25 ноября в Доме русского зарубежья им. А. Солженицына состоялся акустический концерт «Возвращение Анны Марли». Он прошел в рамках отчетного мероприятия Фонда наследия русского зарубежья.

Певица и автор песен Анна Марли оставила богатое наследие, на концерте гости услышали его современное прочтение в авторской аранжировке – в уникальной программе, созданной специально для Всероссийского фестиваля «Русское зарубежье: города и лица». Песни прозвучали в исполнении певицы и актрисы, участницы шоу «Голос» Риты Крон в составе музыкального ансамбля под руководством композитора Александра Козловского. Музыканты исполнили известные произведения Анны Марли: Once in a Lifetime, «Ты далеко», «Погасли все огни» и, конечно, «Песню партизан».

Анна Марли — яркая фигура русского зарубежья. Родившись в России в дни Октябрьской революции, в детском возрасте она покинула родину — вместе с матерью и сестрой они уехали во Францию, где певица стала всемирно известной. Наибольшую славу Анне принесла «Песня партизан», ставшая неофициальным гимном французского Сопротивления во время Второй мировой войны. Именно за эту композицию Анна получила Орден Почетного легиона из рук Шарля де Голля.

Теперь историю Анны, как и многих известных соотечественников, покинувших Россию в XX веке, рассказывает Фонд наследия русского зарубежья. Уже два года организация привлекает к сохранению памяти и наследия русского зарубежья все новые, в том числе молодежные, сообщества в регионах и за рубежом.

«Уже почти два года мы в сотрудничестве с Домом русского зарубежья открываем забытые имена, возвращаем на Родину ценные архивы и представляем широкой аудитории истории жизни наших выдающихся соотечественников за рубежом. Вместе мы открываем утерянный культурный пласт, который, конечно, влияет и на современную культуру», — рассказывает Елена Чернышкова, руководитель Фонда наследия русского зарубежья.

Также на мероприятии прозвучали выступления экспертов и известных деятелей сферы сохранения наследия русского зарубежья: Виктора Москвина, Елены Чернышковой, Филиппа Кудряшова и других. Кроме того, на встрече выступили Евгений Примаков, руководитель Россотрудничества, и Наталья Тимакова, член Совета Фонда наследия русского зарубежья и заместитель председателя ВЭБ.РФ.

«Фонд реализует очень важную миссию — он вдохновляет людей интересоваться своей историей, историей своего города. Это позволяет «сшивать» карты семей, городов, целой страны. И это, конечно, очень благородно», — отменила Наталья Тимакова, член Совета Фонда наследия русского зарубежья.

Послушать выступления и насладиться французской музыкой русского происхождения пришел Владимир Толстой, советник Президента РФ: «Фонд молодой, но за два года сделано очень много. Большое культурное наследие России, рассредоточенное по миру, которое Фонду удается возвращать, исследовать, публиковать — это наша общая гордость и большое достижение».

Это уже не первое мероприятие, организованное Фондом наследия русского зарубежья. Всего за 2 года организация вместе с партнерами провела более 165 лекций, спектаклей, кинопоказов, концертов, как для широкой, так и для экспертной аудитории.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.