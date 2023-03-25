САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: Фестиваль «Краски детства» предлагает создать модель будущего

«Краски детства» возвращаются в реальное время и пространство. Фестиваль, который радовал петербургских детей всех возрастов с середины девяностых снова состоится в офлайне после карантинных запретов. На этот раз он пройдет на Васильевском острове в ДК им. С.М. Кирова с 31 марта по 2 апреля. Тема обозначена весьма актуальная — «Вспоминая будущее».

Организаторы - Ассоциация «Проект "Культура"» и «Штаб детства» (они же проводят и другой известный в Петербурге фестиваль - «Табуретка»).

Впервые «Краски детства» состоялись в 1995 году, когда дети музыкантов рисовали под живое выступление группы «АукцЫон». На тот момент присутствовало около 200 человек. С годами число посетителей росло, достигая трех, четырех и даже шести тысяч. Менялись и площадки проведения, самой известной и статусной из которых стали ЦВЗ Манеж и залы Арки Главного Штаба Государственного Эрмитажа.

Во время фестиваля принципиально не проводится никаких конкурсов, а значит, нет ни победителей, ни проигравших. Можно быть самим собой, созидая из подручных материалов то, что душа пожелает.

«Я лично впервые за 20 лет взяла в руки краски и поняла, как это здорово - рисовать, неважно, умеешь или нет, но сам процесс захватывает. Забываешь о проблемах, успокаиваешься - такая прекрасная арт-терапия! Дочка была в восторге от всего!» - пишет одна из посетительниц «Красок детства» прошлых лет.

В 2023 году пробуем, придумываем и конструируем моду будущего, и складываем оригами журавликов.

Можно будет внести свою лепту в создание настоящего пластилинового континента. Из маленьких картонных квадратиков с пластилиновыми фрагментами лесов, полей, гор водоемов постепенно создается нечто большое и красивое.

По традации всем желающим предлагается расцветить красками футуристический картонный город.

Также, планируется, что участники фестиваля будут рисовать будущее в компании с художником Митей Шагиным - одним из основателей арт-группы «Митьки». Ожидается участие и других художников, друзей фестиваля: Артура Молева (по инициативе которого и зародился сам фестиваль), Андрея Сикорского, Аси Погребняк, Алесь Лялюша, и Лизы Бенк.

«Что именно можно будет расписать вместе с ними - пока сюрприз для посетителей. Главное - это конечно же возможность сотворчества и свободного общения с профессионалами», - подчеркивает один из основателей и бессменный руководитель фестиваля Евгений Шлионский.

Еще одно новшество этого года - организация "круглых столов" на тему важности творческого развития в современном мире. Ожидаются обсуждения, посвященные возможностей искусственного интеллекта в противовес человеческому, трендам современного образования, развитию через музыку и даже методам обучения математике детей с ярко выраженным образным мышлением.

«Мы хотим показать, что творческое развитие личности необходимо не только тем, кто выбирает творческие профессии, но и тем, кто займется в будущем точными науками. Инженерам и изобретателям без него никак нельзя».

Итак, создать своими руками красочный образ мира будущего можно с 31 марта по 2 апреля в ДК им. С.М. Кирова.

Расписание круглых столов и творческих мастерских можно найти в ВК-группе фестиваля https://vk.com/kraski_detstva .

Где? Санкт-Петербург, Большой проспект Васильевского острова, д. 83.

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