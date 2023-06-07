На ВДНХ открылась фотовыставка «Зеленые облигации Москвы для населения»

Для гостей ВДНХ в Северном розарии открыта экспозиция, посвященная выпуску первых зеленых облигаций столицы для физических лиц. Фотовыставка организована Комплексом экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы и направлена на повышение финансовой грамотности населения.

В экспозиции под открытым небом посетители ВДНХ могут полюбоваться фотографиями знаковых достопримечательностей столицы, среди которых здание МГУ, храм Христа Спасителя, Патриаршие пруды и многие другие. Здесь же гости могут узнать, что такое зеленые облигации, в чем их отличия от обычных облигаций, почему новый выпуск является народным и на что будут направлены полученные денежные средства.

30 мая Москва выпустила зеленые облигации для населения, дающие возможность гражданам инвестировать в важнейшие городские экологические проекты. Размещение началось на финансовой платформе Московской биржи «Финуслуги». Объем облигаций, предложенный к размещению, составил два миллиарда рублей, срок их обращения — два года. Купонный доход будет выплачиваться раз в квартал.

В течение лета и начала осени фотовыставка о зеленых облигациях Москвы будет представлена еще в семи парках города.

Фотовыставка открыта до 30 июня круглосуточно. Вход свободный.

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