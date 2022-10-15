Согревающий саундтрек для холодной поры: композитор и музыкант Рустэм Султанов выпустил новый альбом «Это ты»

Bсполнитель и композитор Рустэм Султанов выпустил новый альбом «Это ты», в который вошли 14 вдохновляющих композиций. Релиз для настоящих ценителей качественной современной музыки представляет собой смесь smooth-джаза с рок-н-роллом, белым соулом и поп-роком. Альбом, вызывающий лёгкую ностальгию и теплые чувства даже в период беспокоящих новостей и осенней меланхолии, уже можно послушать на платформах Яндекс Музыка и Apple Music.

Для Рустэма Султанова «Это ты» стал восьмым студийным альбомом. Вместе с композицией «Осенний джаз», самой актуальной на момент выхода релиза, в альбом вошли треки «Маяк любви», «Это ты», «Энджи», «Две недели», «Как поздно встретились они», «Это ты (Назад в 70-е)», а также «Мечта семьянина», «Мезальянс», «Пора лететь», «Питер», «Мой друг Харлей» и «Загляни в себя». Заглавный трек «Это ты» представлен на альбоме в двух дополнительных версиях — фанк-роковой и инструментальной ретро-версии, напоминающей слушателю, каким был smooth-джаз на заре существования.

В этот раз Рустэм Султанов постарался создать обманчиво простые, но при этом богато и красиво аранжированные композиции. Автор, который живет миром музыки с 80-х годов и легко играет с жанрами, традиционно вложил в альбом душу и смог добиться максимально профессионального уровня аранжировок, сведения и мастеринга. В оригинальных, мелодичных и словно окутывающих теплом песнях идеально сочетаются музыка и текст, поэтому альбом вызывает чувство гармонии и желание улыбнуться. Композиции затрагивают и простые радости жизни, и сложные, актуальные вопросы.

Композитор и исполнитель Рустэм Султанов, успевший также поработать в качестве музыкального продюсера в 90-е годы, а после основать телеканалы Music Box, NeoTV, RU.TV и iMusicTV, записал свой новый альбом в Европе с джазовыми сессионными музыкантами из Дюссельдорфа. В записи приняли участие гитарист Мирко Салиспагич (Mirko Salispahic), барабанщик Алекс Саймон (Alex Simon) и аранжировщик и бэк-вокалист Симон Новский (Simon Novsky). Работа с талантливыми музыкантами помогла сделать звучание новых композиций особенно гладким, качественным и теплым.

Светлые эмоции, тонкий юмор, легкая ностальгия и вера в лучшее – выраженные черты новых песен Рустэма Султанова. «Прочь осенняя хандра!» – уверенно заявляет автор в одной из песен, и энергия его музыки действительно наполняет душу радостью, дарит солнечное

настроение и помогает настроиться на хорошее. Именно поэтому альбом станет отличным саундтреком и для светлых, радостных времен, и для меланхоличной осенней поры, когда так нужен источник позитива и вдохновения.

Альбом представлен на Яндекс.Музыке и других цифровых площадках.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.