Библиотеки Коломны заняли второе место на Всероссийском конкурсе

Библиотеки Коломны с проектом «Эмоциональная карта Коломны»* заняли второе место на Всероссийском конкурсе на лучший молодежный библиотечный проект.

Конкурс проходил в Москве в рамках Х Форума молодых библиотекарей России «Предъяви себя миру». Организатором мероприятий стала Российская государственная библиотека для молодежи, соорганизатором – Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М.И. Рудомино.

Всего на конкурс поступило 90 заявок со всей страны. Большинство проектов были связаны с креативными индустриями. Популярными оказались и направления по инклюзии, волонтерству, краеведению, развитию местного этнокультурного и языкового разнообразия, информационной грамотности, организации пространства в библиотеке и продвижению книги и чтения.

Публичная защита лучших 10 проектов, предварительно отобранных экспертной комиссией, состоялась в завершающий день Форума. Победителей определили компетентное жюри и участники закрытым голосованием.

По словам организаторов конкурса, представленные на конкурс проекты войдут в открытый библиотечный Банк креативных идей и инновационных практик «Предъяви себя миру».

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* «Эмоциональная карта Коломны» – это интерактивная карта города, передающая чувства и эмоции жителей. На ней отмечены романтичные, живописные, семейные и другие места.

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