В Москве прошла первая международная премия «The Women’s Business Awards»

19 декабря 2021 года в одном из лучших и атмосферных мест нашей прекрасной столицы в пятизвездочном отеле «Ренессанс Монарх Центр» прошла первая премия «The Women’s Business Awards» международного делового клуба «Женский бизнес».

Международный клуб «Женский бизнес» — это деловое сообщество, которое призвано объединять тех, кто нашел свое призвание, добился успеха и готов делиться его секретами, а также всех тех, кто находится в начале этого интересного пути. Это вдохновение, безграничная любовь к своему делу, обмен идеями и знаниями, коммуникации и новые знакомства.

Установленные деловые связи помогают членам клуба делиться достижениями и обмениваться полезным опытом внутри сообщества, помогают развивать бизнес и дают возможность вывести его на новый уровень.

Эксперты и менторы клуба являются безусловным примером силы духа, творческого и созидательного подхода к жизни. Они вдохновляют и помогают идти дальше, добиваться поставленных целей, мечтать и воплощать свои мечты в жизнь!

Мир по-прежнему опирается на женщин. И сегодня идеи и дела женщин, их энергия и энергетика как никогда сильны и заметны. Женщины мечтают, создают уникальные проекты и бизнесы, меняют мир к лучшему. Обретая независимость и внутреннюю свободу, они в то же время сохраняют веру в лучшее и заботятся о своих семьях и близких.

Ведущими премии стали несравненные Дмитрий Нестеров и Ольга Жук, а предновогоднее настроение создали яркие артисты, украсившее своим выступлением мероприятие – французский певец Мурад Бурауи, Нина Фокина, Марк Орлов, Ирэна Фиоре, Оксана Казакова. Открытием премии стал дуэт Дмитрия Нестерова и Дарьи Егоровой (на фото внизу), исполнивших свой хит «Аэропортами».

В рамках премии прошел модный показ дизайнера и модельера Наза Майера. Наз Майер начинал свою карьеру в команде прославленного Жана-Поля Готье, помогая французскому мэтру создавать коллекции платьев от кутюр. Коллекция платьев прет-а-порте в лучших традициях вечерней моды поразила гостей премии красотой и оригинальностью форм и изяществом отделки.

Не случайно символом премии является цветок лотоса. И не только потому, что это изысканный и утончённый цветок — в лотосе скрыт глубокий смысл и символизм. Это образ истока мира, производительной силы, символ возрождения, красоты, жизни, счастья, процветания, плодородности, чистоты и духовности. Как лотос существует в трех элементах — земля, вода и воздух, так и человек живет в трех мирах — материальном, интеллектуальном и духовном.

Лотос – это символ счастья, здоровья, долгой жизни, мудрости, а также символ премии «Женский бизнес». Обладателям этого таинственного символа становятся яркие и талантливые персоны, меняющие наш мир в лучшую сторону!

Жизнестойкость — качество, прославившее лотос, а философия древних религий гласит, что люди должны жить в мире подобно лотосу, оставаясь всегда с чистой и нетронутой душой.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПРЕМИАНТОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕМИИ «THE WOMEN’S BUSINESS AWARDS – 2021»!

АНАСТАСИЯ МАКЕЕВА (на фото слева) – КИНО И ТЕАТР – «За уникальность и многогранный талант»

МАРИНА НЕСТЕРЕНКО – БИЗНЕС И ОБЩЕСТВО – «За высокий профессионализм и преданность любимому делу»

ЯНА ЕГОРЯН – СПОРТ И ОБЩЕСТВО – «За целеустремленность и высокие достижения»

ТАТЬЯНА АНДРЕЕВА-ФАЛЬК – КРАСОТА И ОБЩЕСТВО – «За служение красоте и преданность любимому делу»

МАРИНА ПУТИЛОВСКАЯ – ЭЛИТНЫЕ ИНТЕРЬЕРЫ – «За высокие стандарты и многогранный креативный потенциал»

АЛИНА АССИ – МОДА И СТИЛЬ – «За креативный потенциал и высокий профессионализм»

ОЛЬГА ЖУК – ТВ И ПРОСВЕЩЕНИЕ – «За высокий творческий потенциал и профессионализм»

МАРИЯ УИББЕРЛИ, ИРИНА НЕФЕДОВА – «RUS RADIO MARBELLA» – «Лучший зарубежный медийный проект»

ЛИЯ ГАВАШЕЛИ – КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ – «За высокий профессионализм и эффективное управление клиникой»

ОЛЕСЯ МАКСИМЕНКО – PR И МАРКЕТИНГ – «За профессионализм и высокие стандарты»

ОКСАНА КАЗАКОВА – МУЗЫКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ – «За высокие стандарты и преданность любимому делу»

ПАРК-ОТЕЛЬ «ОРЛОВСКИЙ» – КОМАНДА ГОДА – «За высокие достижения и целеустремленность»

НИНА ФОКИНА – ПРОРЫВ ГОДА – «За целеустремленность и высокий творческий потенциал»

ИРЭНА ФИОРЕ – МУЗЫКА И МОДА – «За многогранный творческий потенциал»

Карина Мартиросян, продюсер премии, основатель коммуникационного агентства DVSTYLEMEDIA.RU и международного делового сообщества «Женский бизнес»:

– Хочу выразить огромную благодарность премиантам, партнерам и гостям премии, что доехали к нам по десятибалльным московским пробкам и провели этот воскресный вечер с нами. А также поблагодарить нашу команду и группу поддержки – вы лучшие! От всей души желаю всем успехов, благополучия и процветания! Ваш яркий талант, амбиции и достижения меняют мир вокруг в лучшую сторону. Участие в премии и получение номинации открывает перед вами широкие возможности для взаимодействия с партнерами, клиентами и инвесторами, появляется прекрасная возможность рассказать свою историю, продемонстрировать опыт и поделиться достижениями, укрепив свой статус и подтвердив авторитет! Мы ждем вас вновь на грандиозном мероприятии, которое состоится в декабре 2022 года! До новых встреч!

Организатор премии – Коммуникационное агентство DVSTYLEMEDIA.RU и международный деловой клуб «Женский бизнес».

Фото – Ара ПОГОСЯН, Евгения ФРУНЗЕТИИ,

Видео – Сергей ШИРИНСКИХ

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