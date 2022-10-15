САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: Okko выступил партнером выставки «Балабанов»

С 13 октября в пространстве «Севкабель Порт» в Санкт-Петербурге открывается выставка-путешествие «Балабанов» о жизни и работе великого российского режиссёра. Онлайн-кинотеатр Okko и компания «Афиша» выступили генеральными партнерами долгожданного для всех киноманов события. Специально к открытию Okko подготовил коллекцию знаковых фильмов режиссера.

Помимо редких материалов о культовых лентах «Брат», «Груз-200» и «Жмурки» посетители события увидят множество черновиков, короткометражек и ученических работ Алексея Балабанова, которые помогут лучше понять эволюцию его творческого метода. Рассказчиками и своего рода экскурсоводами по выставке станут сыновья режиссёра – Пётр и Фёдор Балабановы. Их комментарии сопровождают каждый фрагмент экспозиции, а личный взгляд позволит ознакомиться с известными только самым близким подробностями жизни Алексея Октябриновича. Посетителей выставки также ждет инсталляция Okko c использованием цитат героев фильмов режиссера.

В коллекцию Okko, приуроченную к открытию выставки, вошло 10 фильмов разного периода творчества Алексея Балабанова. Помимо дилогии «Брат» в ней представлены «Про уродов и людей», «Мне не больно», «Морфий», «Война», «Жмурки», «Кочегар», «Груз-200» и последний фильм режиссера «Я тоже хочу».

Организаторами проекта выступили кинокомпания СТВ, учрежденная 30 лет назад Сергеем Сельяновым и Алексеем Балабановым, и бюро Planet9, выступившее продюсерами выставки «Виктор Цой. Путь героя» в московском Манеже и авторами сценографии многих громких экспозиций. Проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Гавриил Гордеев, продюсер оригинальных проектов Okko:

«Фильмы Алексея Балабанова – это культовое кино для российского зрителя и даже в большей степени для определенного поколения нашей страны. Я уверен, что новое поколение также найдет в этих фильмах много смыслов, ценностей и художественно-эстетического удовольствия. Выставка открывает новый мир и отдельную вселенную, выстраиваемую на основе творчества по-настоящему самобытного и знакового для нашего кинематографа режиссера. Она дополнит впечатления тех, кто уже знаком с его фильмами, либо станет отправной точкой для просмотра его картин, лучшие из которых доступны в коллекции Okko».

Сергей Сельянов, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, руководитель кинокомпании «СТВ»:

«Скажу так — добро пожаловать. С 13 октября выставка открыта. Рад, что мой товарищ — выдающийся режиссер Алексей Балабанов до сих пор с нами. Годы идут, но интерес к его фильмам не теряется. Мне кажется важным находить новые способы показать, как он работал, думать о нём и вместе с ним».

Татьяна Гетман, куратор выставки:

«В состав экспозиции вошли не только архивные документы, фотографии и художественные эскизы к фильмам, но и специально созданные сценографические инсталляции, оригинальные и воссозданные объекты реквизита, значимые для более цельного понимания каждого фильма. Мы приглашаем зрителя к взаимодействию и соучастию – основной принцип построения экспозиции. Например, можно полежать в точной копии того самого трамвая из “Брата”, посидеть в той самой беседке, заблудиться в настоящем “Замке” Кафки или попасть в комиксный, отрисованный мир фильма “Жмурки”».

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