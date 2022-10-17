САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: Профессию инженера популяризуют с помощью «технологического экшна»

Необычную идею привлечения молодых кадров на предприятие придумал петербургский научно-технический центр «ЗАСЛОН». Совместно с сервисом электронных книг ЛитРес компания провела литературный конкурс научной фантастики и фэнтези в стиле «технологический экшн», главными героями произведений которого стали инженеры, создающие будущее.

Итоги конкурса фантастических рассказов об инженерной доблести под названием «Проект особого значения» подвели 7 октября в Петербурге. В литературном состязании приняли участие 463 автора со всей России. Работы оценивали известные писатели-фантасты Сергей Лукьяненко, Вадим Панов, Макс Глебов и Андрей Васильев, за технологической точностью в сюжетах следил коллектив АО «ЗАСЛОН» во главе с генеральным директором Александром Горбуновым. В финал прошли 16 авторов, получивших награды и признание в разных номинациях.

Победителем стал фэнтезийно-детективный рассказ Игоря Соловьева «Четвертая смена» (г. Москва). Фантастическую историю о приключениях молодого инженера Марка Смолина, вышедшего работать не в свою смену, можно прочитать в свободном доступе на ЛитРес, как и другие 85 работ из лонг-листа. Кроме того, рассказы 16 авторов-финалистов вошли в специальный сборник на ЛитРес (в том числе в аудиоформате).

Заместитель председателя Комитета по промышленной политике, инновациям и торговли Санкт-Петербурга Алексей Яковлев отметил новаторство идеи конкурса для промышленной отрасли региона. В рамках церемонии награждения представители индустрии и писатели обсудили перспективность профессии инженера в современных реалиях.

«Последние 10 лет инженерные профессии стабильно входят в топ-10 самых востребованных. Особенно инженер-технолог – традиционно занимает 5-6 место в рейтинге на протяжении последнего пятилетия. При этом в Петербурге наблюдается дефицит технических специалистов. Во многом, это можно объяснить вопросом моды на определенные профессии в разные периоды, – заметила начальник отдела профессионального самоопределения и карьерного роста СПб ГАУ «Центр занятости населения Санкт-Петербурга», автор книги «Стратегия выбора: Профессия» Ольга Чернаус. – Мы воспитали такое поколение, которому важно не только задача, которую он реализовывает здесь и сейчас, но и понимание того, что то, что он делает, влияет на что-то большое, на историю страны. Поэтому «Проект особого значения» действительно может сыграть большую роль в популяризации инженерной профессии».

«Инженер создает первичные материальные ценности, на основе которых появляется все остальное. Это одна из ключевых профессий, – подчеркнул генеральный директор АО «ЗАСЛОН» Александр Горбунов. – Мне как бизнесмену и руководителю, не хватало русскоязычной литературы, которую было бы интересно читать исходя из потребностей и профессиональных знаний. Во многом пандемия подтолкнула нас к созданию объединяющего социального проекта, который смог вовлечь в процесс весь коллектив, даже тех, кто казался не сопрягаем. В нашей компании работает 3 205 человек, из них 743 сотрудника имеют инженерные специальности, 359 – отвечают за научно-исследовательские и конструкторские работы. Особенно сейчас, с уходом иностранных игроков рынка, перед нами становятся амбициозные задачи и как никогда нужны новые герои».

На данный момент на предприятии открыты вакансии для инженеров-радиотехников, схемотехников, программистов, а также производственного персонала (монтажников РЭАиП, слесарей МСР, токарей, фрезеровщиков и т.д.). В 2022 году обучение по программам адаптации АО «ЗАСЛОН» прошли уже почти 400 сотрудников.

«Фантастика – один из самых популярных жанров как среди читателей, так и среди авторов, публикующихся на ЛитРес. За три месяца, пока шел прием заявок на конкурс, сайт проекта посетили около 10 тысяч писателей. По количеству заявок на конкурс видно, что современным авторам интересно представлять, как будут развиваться технологии в будущем. Идеи, озвученные писателями-фантастами в начале ХХ века, нашли свое воплощение сегодня. Надеемся, что и идеи авторов, ставших победителями конкурса «Проект особого значения», так или иначе отзовутся в нашей реальности спустя года, благодаря развитию инженерной мысли», – отметила Ирина Мамонтова, руководитель отдела издательского маркетинга ГК ЛитРес.

«Меня очень радует, что в наше время возрождается интерес к научной фантастике, к образу инженера – человека, занимающегося техникой и творящего будущее. Сейчас очень много фантастики, которая погружена в альтернативные реальности, фантазийно-сказочные миры, но в то же время фантастика должна быть и научной. Она должна звать нас в будущее, рассказывать о том, как будет развиваться наш мир, не теряя увлекательности и внимание читателя», – подчеркнул писатель Сергей Лукьяненко.

По данным платформы онлайн-рекрутинга Headhunter,за сентябрь 2022 года только на hh.ru в Санкт-Петербурге было размещено более 57 000 резюме инженеров. Из них почти 9 000 резюме от инженеров-конструкторов и инженеров-проектировщиков – данные специальности входят в топ-5 самых востребованных профессий у работодателей Санкт-Петербурга, но при этом являются дефицитными по спросу соискателей на региональном рынке труда. Нехватка специалистов, согласно статистике сервиса, наблюдается в таких профобластях как «Добыча сырья» и «Производство». Чаще всего вакансии инженеров в сентябре 2022 года размещали в таких профобластях как «Производство, сельское хозяйство» (53% вакансий), «Строительство, недвижимость» (51% вакансий), «Информационные технологии, интернет, телеком» (26% вакансий).

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