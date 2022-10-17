Лучшие фильмы и мультфильмы для детей и подростков покажут на V Большом Детском фестивале

8 октября 2022 года стартовала программа «БДФ Кино и анимация» V Большого Детского фестиваля. В рамках нее будут представлены более 30 анимационных и художественных фильмов последних двух лет, получивших высокую оценку критиков или положительные отзывы зрителей. Показы будут проходить кинотеатре «Иллюзион» и Российской государственной детской библиотеке до 10 ноября. Вход на все мероприятия свободный по предварительной регистрации. Художественный руководитель фестиваля – народный артист России Сергей Безруков.

«В этом году программа кино и анимации получилась очень разнообразной. Здесь и картины, отмеченные наградами на фестивалях, но в силу внешних причин прошедшие в прокате незаметно – мы считаем одной из своих задач обратить на них внимание. И работы, завоевавшие зрительскую симпатию – наш фестиваль подарит ребятам возможность еще раз увидеть их на большом экране. И очень разные по стилистике короткометражные мультфильмы, которые откроют аудитории множество новых талантливых имен в отечественной и зарубежной анимации. Мы отбирали только лучшие картины и уверены, что ребята и их родители получат огромное удовольствие от программы», – рассказывает куратор направлений «Кино» и «Анимация» Большого Детского фестиваля, журналист и кинокритик Николай Никулин.

Программа «БДФ Кино и анимация» открылась показом инклюзивной комедии «Нормальный только я» режиссера Антона Богданова. В ближайший месяц гостей фестиваля ждут приключенческая комедия «Манюня в кино» Армана Марутяна, кинокартина «Детство Чика» Аслана Галазова по рассказам советского классика Фазиля Искандера, подростковая история любви «Зови меня Дрозд» Павла Мирзоева, комедийное роуд-муви «Семья года» Айнура Аскарова, картина «Маруся Фореvа!» Александра Галибина, чей фильм «Сестренка» несколько лет назад стал зрительским хитом онлайн-кинотеатров, и другие фильмы для семейного просмотра.

Среди анимационных фильмов фестиваля – «Бука. Мое любимое чудище» о своенравной принцессе и опасном разбойнике (роли озвучили Любовь Аксенова, Алексей Чумаков, Алена Долецкая, Тимур Родригез и другие), комедия «Финник» о приключениях домового и отважной девочки от режиссера «Смешариков» Дениса Чернова и «Огонек-огниво» Константина Щекина, получивший награды на фестивалях в России, США, Финляндии и Индии.

Также зрители увидят две серии короткометражных мультфильмов от «Союзмультфильма», студии «Шар» и других российских и зарубежных компаний.

V Большой Детский фестиваль проходит в Москве с 29 сентября по 27 ноября. За два месяца в московских театрах будут показаны 50 лучших детских спектаклей со всей России. Также проходят встречи с детскими писателями, мастер-классы, читки и квесты, будут представлены программы «БДФ Мастерские» для учащихся детских театральных студий из разных регионов России и «БДФ Питчинг» – конкурс для молодых режиссеров и продюсеров, работающих с детским театром. Победителей фестиваля выберет Детское жюри – зрители в возрасте от 6 до 16 лет.

Большой Детский фестиваль проводится с 2018 года в рамках реализации федерального партийного проекта «Культура малой Родины». Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры и туризма Московской области. Организаторы фестиваля – Фонд поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова, Московский Губернский театр.

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