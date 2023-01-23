САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: Сформирована программа всероссийского форума региональных блогеров

Всероссийский форум региональных блогеров «Сессия Insight» на единой площадке порядка 800 инфлюенсеров из 70 регионов России. Вместе они обсудят тренды медиасферы, перспективы профессии блогера, проведут нетворкинг и ответят на вопросы подписчиков.

Форум «Сессия Insight» создан продюсерским центром Insight People, крупнейшим блогерским коммьюнити страны. «Роль новых медиа и социальных сетей в современном обществе огромна. Согласно исследованию, который провел наш продюсерский центр совместно в ВЦИОМ, каждый пятый россиянин сегодня доверяет информации от блогеров. Контент, который исходит от инфлюенсеров, мы сегодня видим буквально повсюду. В этом году для масштабной встречи блогеров со всей России мы выбрали Санкт-Петербург как главную культурную столицу нашей страны, где происходит множество событий, важных для развития медиасреды», - сказала генеральный директор продюсерского центра Insight People Алина Зиннатуллина.

Самый масштабный форум блогеров в Санкт-Петербурге откроет сезон мероприятий в мире блогосферы 2023 года. В программе дня запланированы деловые и развлекательные активности, которые пройдут в формате Студенческой академии. Участников ждут пять «студенческих пар»: лаборатория контента, Twitch-лекция, практикум «Разрыв шаблонов», семинар хейта и экзамен. Между парами для участников будут организованы спортивные, музыкальные и танцевальные перемены.

В финале дня состоится творческая программа, которая поможет каждому гостю мероприятия прочувствовать атмосферу Санкт-Петербурга: блогеры посетят экскурсию по городу, показ кадров из фильма «Пётр», творческий вечер с режиссёром Андреем Кравчуком, квартирник с участием коллективов из Санкт-Петербурга, арт-пространство «Рисуем Снакт-Петербург», павильон для съёмок шоу с региональными блогерами.

Всероссийская встреча блогеров приурочена ко Дню российского студенчества, 25 января, и откроет масштабный СтудФест для всей молодежи страны. В пространстве Севкабель Порт соберутся студенты и представители отечественного шоу-бизнеса и массмедиа. Студенты получат возможность прогрузиться в медиасферу, а у блогеров будет возможность пообщаться напрямую со своими подписчиками.

Ранее традиция объединения блогеров со всей страны на одной площадке была предложена руководителями продюсерского центра Insight People. В сентябре 2022 года состоялся Всероссийский форум региональных блогеров «Поколение Insight», который собрал 600 инфлюенсеров и получил охват более 400 миллионов пользователей.

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