Ассоциация менеджеров и издательство «Альпина PRO» выпустили книгу «Герои бизнеса. Как создать систему из хаоса»

Ассоциация менеджеров и издательство «Альпина PRO» опубликовали сборник мнений и суждений о роли российского бизнеса, его чаяниях, сложностях, победах и успехах под названием «Герои бизнеса. Как создать систему из хаоса». Героями новой книги стали лауреаты рейтинга «Топ-1000 российских менеджеров», руководители и топ-менеджеры ведущих российских компаний и корпораций - «Росатом», «Еврохим», «Газпромбанк», «Норникель», «РУСАЛ», Avito, HeadHunter, «Союзмультфильм», НТВ, школы управления «Сколково» и других компаний.

На страницах издания они на своих примерах доказывают, что при грамотном подходе можно безболезненно переформатировать бизнес под реалии завтрашнего дня, рассказывают об устройстве, традициях и переменах в своих компаниях, о собственных know-how, о том, как преодолевают препятствия и как справляются с рутиной, как внедряют ESG-принципы и находят новые пути развития, дают оценку событиям, которые еще предстоит переосмыслить.

«Более 20 лет мы составляем рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров». Ежегодная публикация его итогов без преувеличения становится событием в деловом сообществе. Задумывая эту книгу, мы хотели расширить представления о подходах к деятельности и человеческих увлечениях тех управленцев, которые упоминаются в рейтинге. На страницах книги вы познакомитесь с топ-менеджеров компаний, которые не один десяток лет участвуют в развитии экономического пространства России, совершенствуют подходы в работе с человеческим капиталом», — отметил в обращении к читателям Дмитрий Зеленин, президент Ассоциации менеджеров.

Несмотря на общие сведения о решениях и практиках компаний в сложившихся обстоятельствах, книга получилась довольно личной. Авторы надеются, что читатели смогут уловить главную идею, которая прослеживается во всех кейсах, а именно — что каждой крупной компанией управляет не искусственный интеллект, не робот, а прежде всего живой человек со своими увлечениями, моральными установками, жизненными принципами. И все эти люди наделены значительной степенью ответственности.

«Владение и управление бизнесом можно назвать одним из самых сложных вызовов, с которыми человек может столкнуться в своей жизни. Бизнес требует одновременно и концентрации на главном и периферического зрения 360°, готовности помочь сотруднику найти решение и веры в него, чтобы не помогать, умения выслушать и умения настоять на своем. И мудрости отличить когда нужно одно, а когда другое.

За короткое время и в мире, и в нашей стране произошло столько глобальных экономических и социальных изменений, что управленческие высоты превратились в осязаемые рубежи. В сложных условиях последних лет, герои нашей книги, эти люди и команды, мужественно противостоят вызовам времени и находят выходы из самых, казалось бы, безвыходных ситуаций. Их не заставили отчаяться ни локдаун пандемии, ни события 2022 года. О том, как пройти турбулентные времена и расширять бизнес дальше и поделились лидеры рынка в нашей книге. Желаю вам интересного и полезного чтения», – отметил Илья Долгопольский, генеральный директор издательства «Альпина PRO».

«Сейчас важно уметь оперативно перестраиваться в условиях быстро меняющегося мира, иметь гибкую стратегию. Знаю, что в текущих условиях многие отказываются от долгосрочного планирования, но я считаю, что нельзя откладывать создание долгосрочных стратегий. Это дисциплинирует и направляет», – говорит Юлиана Слащева, председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм», генеральный директор киностудии имени Горького.

«Я не лезу в чужую работу. Мы обсуждаем с руководителями общие направления, я слежу, чтобы все бежали, куда нужно, чтобы не оставалось проваленных договоренностей или задач, а способ их решения остается полностью на менеджере. Я даю столько свобод, сколько люди могут унести», – делится Михаил Жуков, генеральный директор HeadHunter.

«Если вы инвестируете миллиарды долларов в железо, но не изменяете культуру внутри организации и не можете создать условия, в которых люди хорошо работают со всем перечисленным, быстро выпуская продукты на рынок, то вы просто потратите кучу денег на технику», – комментирует Дмитрий Зауэрс, заместитель председателя правления «Газпромбанка».

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