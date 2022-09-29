САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: В Третьем месте открывается выставка, воздействующая на все органы чувств человека

Культурное пространство «Третье место» представляет выставку Everplace NFT. В залах бывшего особняка Нарышкина будут представлены работы, выполненные в разных медиа и жанрах, – от цифрового искусства и интерактивных инсталляций до более традиционных живописи и графики. В программу выставки также войдут выступления экспертов в области искусства новых медиа и NFT, лекции и медиации.

«Вопреки устоявшемуся мнению о том, что digital art и NFT-искусство понятны только узкому кругу специалистов, выставка в Третьем месте адресована широкой публике. Работы на экспозиции воздействуют на все органы чувств зрителя – вкус, слух, зрение, обоняние, осязание и вестибулярный аппарат. Таким образом сокращается дистанция между нашей реальностью и пространством виртуального. Зрителю предлагают чувственный опыт в восприятии сложного инновационного искусства. Everplace NFT – это мост, проложенный от мира физического в метавселенную», – отмечает сооснователь и инвестор Третьего места Дмитрий Гачко.

Выставка в Третьем месте объединяет художников, среди которых есть и новые имена, и уже широко известные (Brickspacer, Vnemira, Tonoptik, Julia Cyberflora, Артём Мороз, Sokolov&Makarov, Ritelrise, Ilya Yod, Артём Ткач, Анна Володина, Серафима Сажина, Лилия Баканова, Meta Rite, Oscar Storm, Misha Libertee, Илья Крейдун, Егор Щаблыкин, Anna Domini, Евгения Тарасова). Все авторы работают в разных техниках и жанрах, поэтому в экспозицию войдут интерактивные инсталляции, генеративное искусство, видеоарт и ольфактораная NFT-коллекция. Более традиционные серии графики и живописи вступают на выставке во взаимодействие с цифровым искусством, образуя новые смысловые связи. У зрителей будет возможность поэкспериментировать и поучаствовать в создании NFT.

«Дух, атмосфера и интерьеры Дома Нарышкина – идейные вдохновители и источники творчества для проведения выставок в жанре site-specific. Попадая на выставку Everplace NFT, зритель оказывается во вневременном контексте, где встречаются прошлое и будущее, история и прогресс. Здесь современные инсталляции и медиа-арт помещены в исторический ландшафт, еще не тронутый тотальной реставрацией. Everplace NFT – это искусство на стыке эпох, ансамбль, в котором «подружились» уважение к историческому достоянию и самые прогрессивные веяния современного искусства. Это мероприятие словно создано для осенних встреч давних друзей, где, завернувшись в плед из воспоминаний, который хранит дух Третьего места, вы окунетесь в водоворот самого передового течения мирового арта», – Ольга Звагольская, сооснователь Третьего места.

Выставка Everplace NFT в Третьем месте на Литейном проспекте, 62 работат до 9 октября.

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