САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: Выставка работ Альберта Бакуна представлена в Музее современного искусства Эрарта

Музей современного искусства Эрарта представляет выставку Альберта Бакуна, чьи крупноформатные, сложные по композиции, с яркими цветовыми решениями холсты вобрали в себя многолетний опыт авторского истолкования самых известных живописных полотен.

Альберт Бакун. Христос в храме

Альберт Бакун. Моление о чаше

Альберт Бакун. Венецианцы в Эрмитаже

О живописи Альберта Бакуна можно говорить как об исследовательском эксперименте длиною в жизнь. Опыт даже недолгого общения с автором создает впечатление, что он знает нечто сокровенное о самой сути живописи и вот-вот предъявит философский камень искусства. На протяжении уже более 60 лет Альберт Александрович исследует работы выдающихся западноевропейских художников и разгадывает их тайные смыслы. Оказалось, что картины и рисунки старых мастеров пронизывают десятки, сотни невидимых зрителю линий, которые, как нервы в теле человека, образовывают сложные геометрические формы, узлы, планы, придавая им динамику, тяжесть и плотность…

Полотна Альберта Бакуна состоят из множества плоскостей и граней. Будучи учеником Григория Длугача, художник активно применяет метод аналитической интерпретации, раскладывая пространство картины на составные части, — даже несмотря на это, при взгляде на холст возникает стойкое ощущение монолитности композиционного «камня». Работы автора не лишены и театральной драматичности: многофигурные и многоплановые, они продолжают жизнь своего оригинала, наполненные и преобразованные раздумьями художника. Живописец может решительно дополнить классический сюжет предметами, событиями, героями, выполняя функции зрителя, аналитика и творца одновременно.

«Художник, картина, зритель: в момент их встречи между ними происходит диалог. Этот диалог запускается при условии, когда и художник, и зритель говорят на языке, понятном обоим. Я стараюсь сохранить этот язык, сделать его современным и передать его следующим поколениям», — говорит Альберт Александрович.

Представленный на выставке в Эрарте цикл работ, написанный в 2000-е, отличается способом прочтения: художник решительно демонстрирует свой индивидуальный перевод символов и знаков на холст, принимает попытки восстановления «утерянного живописного алфавита». Вместе с тем крупноформатные, сложные по композиции, с яркими цветовыми решениями холсты Бакуна вобрали в себя многолетний опыт авторского истолкования самых известных живописных полотен. Их пластическая конфигурация наполняется точками, пятнами и штрихами, сращивается зрительным напряжением. Так возникают невидимые силовые линии, находящиеся лишь в нашем сознании, — структурированные, способные усилить впечатление, укрепить мысленный каркас, объединять композицию.

Перенося свой внутренний мир на полотна, колористически предъявляя миру свои размышления об окружающем, художник создает свой собственный неповторимый почерк. Альберт Бакун считает смыслом своей жизни поиск утраченного языка великих мастеров прошлого и стремится сохранить эту живописную грамоту так же, как сохранена грамота музыкальная. Работы Бакуна определенно можно считать поиском общности с законами пластики, цвета и формы, поскольку художник убежден в числовых закономерностях великих шедевров. За основу рождения картины, по мнению Альберта Александровича, берется число: именно оно есть и язык, и слово. «Совершенство основано на строгих закономерностях», — считает художник. В работах старых мастеров Бакун старается отыскать «законы творения», искренне считая, что творчество без них невозможно — все символы, знаки и тайные послания картины раскрываются только в закономерностях.

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