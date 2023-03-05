В 2023 году на ВДНХ завершится реставрация и строительство 15 объектов

ВДНХ — одна из самых масштабных в Москве площадок по объемам реставрации. В 2022 году на территории Выставки было отреставрировано и завершено строительство восьми объектов в рамках программы возрождения ВДНХ. В этом году таких объектов будет уже 15. На ВДНХ реставрируется павильон № 1 «Центральный», павильон № 51 «Мясная промышленность», павильон № 59 «Зерно», павильон № 66 «Советская культура», павильон № 6 «Химия», строится павильон № 19 «Атом», парк «Орион» и «Лента Мебиуса».

Программа возрождения ВДНХ началась с 2014 года, ее основная задача — сохранение культурного наследия страны и развитие ВДНХ, а концепция заключается в возвращении облика 1954 года сохранившимся историческим павильонам. С 2014 года было отреставрировано 26 объектов культурного наследия из 49, которые находятся на ВДНХ. Сама Выставка за этот период стала самым посещаемым местом в столице.

«Главный» на ВДНХ

Павильон № 1 «Центральный» («Главный»), где будет открыта экспозиция Государственной Третьяковской галереи, реставрируют с 2014 года, когда началась реализация программы возрождения ВДНХ. Зданию должны вернуть исторический облик 1954 года.

Специалисты отреставрировали фасады в 2018 году и вернули на исторические места медальоны с гербом Карело-Финской ССР, висевшие на фасадах до 1956-го. Также восстановили залы «Машинно-тракторная станция», Революции, Колхозов, Совхозов, Победы, Сталинской конституции и Науки.

В прежнем виде предстали шпиль и золотая звезда на павильоне. Были отреставрированы четыре скульптурные композиции авторства Георгия Мотовилова, изображающие рабочего и колхозницу. Общая площадь ремонтных и реставрационных работ фасадов павильона и внешнего декоративного убранства превысила 15 тысяч квадратных метров.

Павильон №6 «Павильон «Химия» (бывший Литовской ССР), будущий Выставочно-торговый центр Республики Абхазия

Реставрация павильона № 6 началась в 2018-м. Специалисты вернули спустя почти 60 лет утраченную скульптурную композицию «Колхозник и колхозница» с гербом Литовской ССР. Она венчала здание с 1954 по 1964 год, композицию воссоздавали по сохранившимся архивным чертежам и фотографиям.

Завершен ряд работ по фасаду. Сейчас идут работы по монтажу инженерного оборудования и сетей, будет проведена чистовая отделка помещений, специалисты воссоздадут утраченные лепные детали интерьеров, витражи бокового фасада и люстры вводного зала.

Планируется, что с окончанием реставрационных работ в павильоне откроются торгово-выставочный центр и экспозиции Республики Абхазии, посвященные ее истории, культуре и достижениям.

Павильон №15 «Павильон «Радиоэлектроника и связь» (бывший «Поволжье»), будущий Олимпийский музей России

Реставрационные работы на этом объекте культурного наследия федерального значения начались в 2019 году. Сейчас ведутся работы по реставрации и воссозданию парадной двери, облицовки из гранита и известняка цокольной части фасада, полов типа терраццо на стилобатной части главного фасада и в интерьерах. Восстанавливаются каскады фонтанов павильона.

После ремонтно-реставрационных работ в павильоне откроется Олимпийский музей России.

Павильон №37 «Птицеводство», будущий Центр Технологий развития возможностей человека

Капитальный ремонт здесь идет с 2021 года. Уже выполнены строительно-монтажные работы по устройству антресоли из металлоконструкций, вентилируемого фасада, окон и витражей, кровли, утеплению и гидроизоляции фундамента, наружным сетям электроснабжения, отопления, водоснабжения и канализации. Планируются работы на внутренних инженерных сетях — с системами вентиляции, отопления, водоснабжения, электроснабжения, а также по отделке помещений внутри здания (плитка, штукатурка, покраска).

В павильоне откроется Центр технологий развития возможностей человека. Здесь разместится соревновательный полигон для подготовки кибатлетов (кибатлетика — соревнование между людьми с протезами или на колясках с электроприводом в мастерстве владения и управления своими техническими средствами), зоны обучения и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья, зона апробации для тестирования и доработки инноваций. В нем будут проводить форумы, мастер-классы, выставки и другие мероприятия.

Павильон №50 «Молочная промышленность», будущий Музей молочной промышленности

Капитальный ремонт в павильоне идет с июля 2020-го. Сейчас выполняют работы по устройству внутренней планировки и отделочные работы, а также подключают инженерные системы и оборудование.

В павильоне реализуют проект «Молокотека». Музей молочной промышленности — здесь будут проходить тематические мастер-классы, семинары, лекции и конференции, заработает точка общественного питания и сувенирный магазин. В музее также расположатся фотозона, детская комната, тематическое кафе.

Павильон №51 «Павильон «Мясная промышленность» (бывший «Главмясо»)

Реставрационные работы здесь начались в 2021 году. В процессе работ специалисты отреставрировали терразитовый декоративный штукатурный слой: подобрали цвет и текстуру, максимально совпадающие с оригиналом. Также отреставрировали металлические витражи оконных проемов главного фасада, привели в порядок металлический декор. Дверным блокам парадного входа возвращают первоначальный вид, воссоздают лавровые листья, ленты и вазоны античного рисунка из латуни.

Сейчас идут работы по восстановлению композиции «Боец с быком» высотного объема главного фасада. Кроме того, по архивным документам воссоздают две скульптуры быков, которые вернутся на постаменты перед главным фасадом павильона. Бетонные животные будут выполнены в первоначальных габаритах — почти три метра в высоту и четыре в длину.

Павильон №59 «Павильон «Зерно» (бывший Московской области), в будущем — одна из главных площадок Политехнического музея

Работы в этом павильоне ведутся с 2020 года. Специалисты завершили реставрацию пятиконечной рубиновой звезды диаметром 3,5 метра, которая украшает позолоченный шпиль.

Сейчас павильону возвращают исторический облик, соответствующий 1954 году. Одна из главных его особенностей — потолочная живопись, имитирующая открытое небо. Специалисты подбирают метод реставрации росписи, чтобы вернуть ей первоначальный облик. Также выполняются работы по реставрации оселкового мрамора во всех залах, художественное стекло внутренних витражей. Предстоят работы по воссозданию люстр и утраченного декора, а также по реставрации сохранившегося декора в интерьерах.

После завершения работ здесь будет организована экспозиция Политехнического музея.

Павильон №66 «Павильон «Советская культура» (бывший Узбекской ССР), будущий Выставочно-культурный и экспозиционный центр Республики Узбекистан

В павильоне № 66 «Советская культура» с 2019-го идут работы по реставрации, ему возвращают исторический облик 1954 года. Центральный элемент павильона — ротонда. Специалисты уже воссоздали утраченные декоративные элементы. Во время работ наверху ротонды были найдены остатки росписи. После анализа и изучения ее полностью воссоздали по историческим фотографиям и натурным обследованиям.

В 2019 году павильон передали для создания выставочно-культурного и экспозиционного центра Узбекистана на территории ВДНХ в рамках межправительственного соглашения между Россией и Республикой Узбекистан. Здесь будут располагаться арт-кафе, узбекские магазины, музейная экспозиция с национальными костюмами и артефактами.

Парк «Орион»

В 2016 году началось строительство «Парка будущего», переименованного в 2021-м в парк «Орион». Это первый тематический парк аттракционов в Москве, он находится в южной части ВДНХ. На территории парка регулярно будут проходить экскурсии, лекции и фестивали. Каждый из аттракционов напомнит высокотехнологичный механизм из далекого будущего.

В 2018 году был открыт первый объект парка — павильон № 9 «Театр сказок».

В рамках строительства выполнен монтаж внутренних инженерных систем и другие работы на уличных аттракционах.

На ВДНХ появятся три тематические восьмиметровые арки парка «Орион» в стиле ретрофутуризма, сделанные из нержавеющей стали с полировкой под зеркальный глянец с декоративным и функциональным освещением и защитой от воздействий окружающей среды.

«Лента Мебиуса»

«Лента Мебиуса» названа именем немецкого астронома, математика и механика Августа Фердинанда Мебиуса. Арт-объект представляет собой непрерывный пешеходный маршрут, выполненный в виде восьмерки. В его основе — принцип бесконечной петли. Посетители ходят по двум маршрутам, которые то параллельны, то переплетаются между собой.

Аттракцион уже достроен, работы по его монтажу завершились осенью 2022-го. Конструкция расположена на территории сада пяти чувств, который планируется открыть в этом году. Специально подобранный для каждого участка ассортимент растений будет задействовать по одному из пяти чувств: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус.

Специалистам предстоят работы по бетонированию и высадке растений, которые можно проводить с наступления устойчивых положительных температур.

Какие еще объекты приведут в порядок

Капитальный ремонт ведется в архивно-библиотечном фонде ВДНХ. В строении 513 откроется ресторан греческой кухни, где гости смогут попробовать авторскую кухню бренд-шефа. В строении 312 расположится экспозиция Государственного биологического музея имени К.А. Тимирязева. Павильон № 61 «Центросоюз» после реставрации представит экспозицию Государственного музея Л.Н. Толстого «Парк развлечений «Война и мир». В этом году планируется открытие павильона № 19 «Атом», в котором расположится крупнейшая и самая современная в России экспозиция, посвященная освоению ядерной энергии.

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