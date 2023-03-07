Галерея pop/off/art представляет проект российского художника Ивана Симонова «Текст как ландшафт»

Галерея pop/off/art представляет проект молодого российского художника Ивана Симонова «Текст как ландшафт». Художественные объекты, видео, живопись и графика, созданные специально для выставки, будут объединены темой языка как отражения культуры. Через текст автор показывает свое отношение к действительности, используя его как прием для обнаружения и ‘взлома’ культурных кодов. Новый проект – первая персональная выставка художника в галерее pop/off/art. Пространство галереи станет единым целым, где все работы соединены в общее смысловое поле, тотальную инсталляцию, пронизанную текстом. Зрителя встретят кричащие транспаранты, окна электричек, привычные бытовые объекты, дополненные текстом, открывающие для зрителя новые грани восприятия.

«По своей сути язык может быть равнозначен территории, на которой он действует. В новом проекте я обращаюсь к русскому языку, который обозначает для меня определенное место и его границы, указывает на понятия, которыми апеллируют на этой земле», – отмечает художник.

В этом смысле выставка станет важным этапом практики Симонова как художника, работающего с социальной и культурологической проблематикой: каждая отдельная работа имеет свою историю, является продолжением уличного проекта или основана на исследованиях автора. Узнаваемый визуальный язык Ивана обретает новую амплитуду высказывания, сделанного с помощью и посредством искусства.

Основа всех проектов художника – события и явления, происходящие в настоящее время и отражающие проблемы современности. «Текст как ландшафт» не стал исключением: экспозиция тонко передает дух времени и места, в координатах которого мы оказались сегодня.

Иван Симонов (р.1991, Москва) – художник, стрит-артист. С 2005 года начинает рисовать на улицах; в 2011 году работает в области документальной фотографии. В 2016 году создал свой самый знаменитый проект #маленькиелюди, в котором интегрировал в городское пространство черно-белые документальные фотографии обычных прохожих. В 2018 году Симонов стал победителем фотоконкурса BEST OF RUSSIA-2017 с фотографией уличной работы, созданной совместно с художником Кириллом Кто. Участник крупных групповых выставок и фестивалей уличного искусства. Дважды номинирован на премию Сергея Курехина. Работы находятся в коллекциях Copelouzos Family Art Museum (Греция), Музея современного искусства PERMM(Пермь), Государственный художественный музей Ханты-Мансийского автономного округа, Фонд поддержки и развития современного искусства «Винзавод», Фонд содействия развитию современного искусства Ruarts Foundation (Москва), ЦСИ Сияние (Апатиты), и в ряде частных и корпоративных коллекций. Художник живет и работает в Москве.

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