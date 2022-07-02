SAPA13 и Ralfkon выпустили совместный альбом «Kendama bae»

Мини-альбом «Kendama bae» – синергия двух непохожих стилей. Аскет Sapa13, представляющий старую школу в новом рестайлинге, занимается хип-хопом больше 10 лет. Несмотря на статус андеграунд-рэпера, за его спиной большие сольные работы и популярные фиты (Boulevard Depo, НЕДРЫ, OFFMi, TVETH).

Он делает то, что на Западе принято называть осознанным рэпом. Музыка SAPA13 пропитана глубокомысленными текстами, задумчивой рефлексией и особыми флоу, подчеркивающими нетипичный голос артиста. Ralfkon, присоединившийся к созданию EP, помогает разбавить текстоцентричный хип-хоп мелодичным R&B. Такой тандем – мост между двумя гранями урбан-музыки.

Название релиза отсылает к кендаме – традиционной японской игрушке. «Kendama Bae» олицетворяет образ хрупкой женщины-куклы, открытой для игры и манипуляций. Эта идея протянута нитью через весь EP, а основными в сюжете становятся треки «Swagish» и «Shlady». Первый обрисовывает картину женщины на публике, а второй – тот момент, когда она осталась с партнером наедине.

В то же время дуэт не ограничивается одним концептом и поднимает разные вопросы, рассуждая о непреодолимых сложностях, жизненном пути, надеждах и природе чувств. При этом релиз не перегружен идеями: работа звучит легко и ненавязчиво, раскрывая каждого артиста с новых сторон.

Особое внимание стоит обратить на список продюсеров. Среди них актуальные трендсеттеры и культовые ветераны: главный клавишник хип-хопа OSA (SALUKI, ЛСП), Highself (Kizaru, Boulevard Depo), DJ Puza (Триагрутрика, Гуф), MAYØR (Платина, OFFMi) и 6ASTARD.

Альбом можно послушать на всех площадках.

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