САРАТОВ: В усадьбе Святослава Скибиневского разместится Городской центр искусств

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на проведение ремонтно-реставрационных работ для сохранения предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Строительство дома велось в первой половине XIX века по заказу губернского предводителя дворянства и участника войны 1812 года Святослава Скибиневского. Кроме прочих своих заслуг, помещик инициировал создание в Саратове института благородных девиц. К сожалению, он не дожил до окончания отделки усадьбы, и уже его сын — Святослав Святославович Скибиневский продал дом помещику Беклемишеву, который шесть лет сдавал его вице-губернатору Василию Александровскому.

За долгие годы здание не раз меняло хозяев и назначение, в советское время здесь располагались один из отделов губисполкома и различные медицинские учреждения. В 2020 году пустующий дом выкупил Благотворительный Фонд Социального развития регионов. Настоящей проектной документацией предусмотрено приспособление бывшей усадьбы под городской центр художественного творчества различных возрастных групп населения.

Комплекс строений на углу улиц Советской и Радищева состоит из главного дома переменной этажности, выполненного в стиле русского классицизма, и надворных построек — сооружений каретного сарая, конюшни и хозяйственных помещений, сформированных в плане буквой «П». К предмету охраны относятся местоположение объекта в структуре города, габариты и объемно-планировочная композиция, материал конструкций, композиционное и архитектурно-художественное оформление фасадов и интерьеров, а также характер столярных заполнений проемов, которые должны быть сохранены.

Согласно представленным решениям, в здании, кроме прочего, обустроят багетные мастерские, мастерские рисунка и народных промыслов, общественные залы, соединенные анфиладными дверными проемами, исторический выход на террасу первого этажа и другие функциональные зоны.

Для регенерации исторической среды усадьбы будет выполнен комплексный ремонт надворных построек. В здании гаража, встроенного между ними уже в 1930-ых годах, при этом опустят перекрытие и перестроят скатную кровлю в плоскую эксплуатируемую.

Также в рамках проекта восстановят парадные проездные ворота с оградой по улице Советской, ограду по улице Радищева, выполняющую в том числе функцию подпорной стены, внутридворовую ограду вдоль доходного дома по адресу улица Советская, 3, внутридворовые ворота с оградой и фонтан.

Благоустройство территории дома также предусматривает устройство покрытия из клинкерной брусчатки для проезда автомобилей и пешеходных дорожек, установку малых архитектурных форм и озеленение.

Генеральная проектная организация — архитектурно-художественный центр при Московской патриархии «Арххрам».

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