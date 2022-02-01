МультАнима приглашает на творческие встречи профессиональных аниматоров и московских школьников

На образовательном канале социальной платформы авторской анимации МультАнима, созданной Ассоциацией анимационного кино (ААК) в рамках реализации Президенткого гранта, открылась рубрика «Творческие встречи с профессиональными аниматорами».

Встречи проходят в московской школе № 2030, где работает детская анимационная студия «Фокус», которая много раз участвовала в творческих проектах ААК. Руководит студией талантливая художница и педагог Оксана Пшеничная. 19 января учащиеся студии принимали у себя в гостях двух чудесных режиссеров, преподавателей и художниц Соню Меламуд и Марию Коган-Лернер. Соня рассказала ребятам о трех стадиях, которые проходит любой мультфильм в процессе создания, а Мария объяснила, что такое документальная анимация и почему к ней часто прибегают создатели документального кино. Видеозаписи творческих встреч можно посмотреть на образовательном канале МультАнимы.

Появились две анимационные новинки и на полке Мастер-классов! О двухфазной анимации рассказывает Татьяна Волкова, руководитель и мастер Приморской студии детской анимации «Анимагия» из Владивостока. Татьяна ставит своей целью не только показать начинающим, как делается анимация, но и получить в конце непростой работы маленький, вдохновляющий детские сердца мультфильм. Ирина Всеволодская, педагог детской студии анимации «Школа волшебников» из Новосибирска, научит вашего героя танцевать. Шаг за шагом, фигура за фигурой, все лучше и лучше – и все это в анимационной технике перекладка с использованием техники ротоскоп.

Продолжает свою работу новостной канал платформы, радуя подписчиков свежей информацией о событиях и явлениях российской и мировой анимации.

Заходите на сайт multanima.ru, смотрите, читайте и узнавайте!

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