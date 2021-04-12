Плохое настроение оказывает сильнейшее влияние; это приводит к большему социальному отторжению, ухудшению навыков решения проблем и неспособности остановить нежелательные мысли. О том, как бороться с плохим настроением, рассказала психолог Ольга Романив.
Отправляйтесь на пробежку – упражнения — отличный способ поднять настроение; Доказано, что всего лишь 10-минутная пробежка повышает позитивные чувства и настроение. Упражнения высвобождают в мозг дофамин, действующий во многом так же, как и антидепрессанты!
Будьте оптимистичны – простая мысль о том, что в будущем с вами произойдут позитивные события, улучшает настроение. Оптимистичные люди живут более высоким качеством жизни, чем пессимисты. На самом деле оптимизм приводит к большей эмоциональной гибкости, решению проблем и рационализации, несмотря на негативные ситуации.
Позитивные образы – во многом как оптимизм, воображение себя преуспевающим или лучшим, чем вы можете быть, помогает создать хорошее настроение. Если вы чувствуете себя подавленными, активно найдите время, чтобы подумать или написать о своем самом лучшем из возможных вариантов развития событий, это приведет к положительным изменениям в настроении.
Сделайте глубокий вдох – медленное сконцентрированное дыхание и движение имеют целый ряд положительных эффектов. Показано, что эти методы уменьшают негативные чувства, такие как депрессия, гнев, усталость и беспокойство. Узнайте больше о дыхательной гимнастике и посвящайте ей несколько минут каждый день. Это хороший способ успокоиться с утра, наладить сон, что также положительно влияет на настроение.
Возьмитесь за режим сна – длительные периоды бодрствования или чувство усталости и истощения усиливают негативные эмоции. Чтобы компенсировать это, часовой сон приведет к усилению чувства радости и счастья. Это противодействует ситуациям, которые приводят к негативным аффектам, а также вызывает позитивные. Дневной сон является мощным средством выхода из плохого настроения. Ложитесь спать каждый день в одно и тоже время, просыпайтесь рано и рано ложитесь, помните, что вам необходимо минимум 8 часов, чтобы организм полностью восстановился. Отсутствие здорового сна – главный триггер стресса.
Побалуйте себя – все любят побаловать себя «шопинг терапией» и «гастрономическими оргазмами», но теперь вы можете оправдать это с помощью науки! Употребление лакомств и приятные покупки оказывают продолжительное положительное влияние на настроение, помимо непосредственного удовольствия. Более того, даже незапланированные «импульсивные покупки» (в умеренных количествах), которые совершаются с целью улучшения настроения, не вызывают впоследствии чувства вины или сожаления.
Слушайте музыку. Музыка – мощный инструмент, когда дело касается эмоций. Веселая музыка — это эффективное отвлечение от плохих чувств. В исследованиях люди, которые слушали оптимистичную, позитивную музыку, когда они были в плохом настроении, лучше справлялись с восстановлением своего настроения и имели более оптимистичные мысли. Не закапывайте себя унылым плейлистом, когда вы чувствуете себя подавленными. Это может быть очень соблазнительно – немного погрустить и послушать минорные ноты. Но поддерживать такое состояние – значит усиливать его и блокировать возможность для улучшений.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.