«Сделайте глубокий вдох...»

Пло­хое настро­е­ние ока­зы­ва­ет силь­ней­шее вли­я­ние; это при­во­дит к боль­ше­му соци­аль­но­му оттор­же­нию, ухуд­ше­нию навы­ков реше­ния про­блем и неспо­соб­но­сти оста­но­вить неже­ла­тель­ные мыс­ли. О том, как бороть­ся с пло­хим настро­е­ни­ем, рас­ска­за­ла пси­хо­лог Оль­га Романив.

Отправ­ляй­тесь на про­беж­ку – упраж­не­ния — отлич­ный спо­соб под­нять настро­е­ние; Дока­за­но, что все­го лишь 10-минут­ная про­беж­ка повы­ша­ет пози­тив­ные чув­ства и настро­е­ние. Упраж­не­ния высво­бож­да­ют в мозг дофа­мин, дей­ству­ю­щий во мно­гом так же, как и антидепрессанты!

Будь­те опти­ми­стич­ны – про­стая мысль о том, что в буду­щем с вами про­изой­дут пози­тив­ные собы­тия, улуч­ша­ет настро­е­ние. Опти­ми­стич­ные люди живут более высо­ким каче­ством жиз­ни, чем пес­си­ми­сты. На самом деле опти­мизм при­во­дит к боль­шей эмо­ци­о­наль­ной гиб­ко­сти, реше­нию про­блем и раци­о­на­ли­за­ции, несмот­ря на нега­тив­ные ситуации.

Пози­тив­ные обра­зы – во мно­гом как опти­мизм, вооб­ра­же­ние себя пре­успе­ва­ю­щим или луч­шим, чем вы може­те быть, помо­га­ет создать хоро­шее настро­е­ние. Если вы чув­ству­е­те себя подав­лен­ны­ми, актив­но най­ди­те вре­мя, что­бы поду­мать или напи­сать о сво­ем самом луч­шем из воз­мож­ных вари­ан­тов раз­ви­тия собы­тий, это при­ве­дет к поло­жи­тель­ным изме­не­ни­ям в настроении.

Сде­лай­те глу­бо­кий вдох – мед­лен­ное скон­цен­три­ро­ван­ное дыха­ние и дви­же­ние име­ют целый ряд поло­жи­тель­ных эффек­тов. Пока­за­но, что эти мето­ды умень­ша­ют нега­тив­ные чув­ства, такие как депрес­сия, гнев, уста­лость и бес­по­кой­ство. Узнай­те боль­ше о дыха­тель­ной гим­на­сти­ке и посвя­щай­те ей несколь­ко минут каж­дый день. Это хоро­ший спо­соб успо­ко­ить­ся с утра, нала­дить сон, что так­же поло­жи­тель­но вли­я­ет на настроение.

Возь­ми­тесь за режим сна – дли­тель­ные пери­о­ды бодр­ство­ва­ния или чув­ство уста­ло­сти и исто­ще­ния уси­ли­ва­ют нега­тив­ные эмо­ции. Что­бы ком­пен­си­ро­вать это, часо­вой сон при­ве­дет к уси­ле­нию чув­ства радо­сти и сча­стья. Это про­ти­во­дей­ству­ет ситу­а­ци­ям, кото­рые при­во­дят к нега­тив­ным аффек­там, а так­же вызы­ва­ет пози­тив­ные. Днев­ной сон явля­ет­ся мощ­ным сред­ством выхо­да из пло­хо­го настро­е­ния. Ложи­тесь спать каж­дый день в одно и тоже вре­мя, про­сы­пай­тесь рано и рано ложи­тесь, помни­те, что вам необ­хо­ди­мо мини­мум 8 часов, что­бы орга­низм пол­но­стью вос­ста­но­вил­ся. Отсут­ствие здо­ро­во­го сна – глав­ный триг­гер стресса.

Поба­луй­те себя – все любят поба­ло­вать себя «шопинг тера­пи­ей» и «гастро­но­ми­че­ски­ми оргаз­ма­ми», но теперь вы може­те оправ­дать это с помо­щью нау­ки! Упо­треб­ле­ние лакомств и при­ят­ные покуп­ки ока­зы­ва­ют про­дол­жи­тель­ное поло­жи­тель­ное вли­я­ние на настро­е­ние, поми­мо непо­сред­ствен­но­го удо­воль­ствия. Более того, даже неза­пла­ни­ро­ван­ные «импуль­сив­ные покуп­ки» (в уме­рен­ных коли­че­ствах), кото­рые совер­ша­ют­ся с целью улуч­ше­ния настро­е­ния, не вызы­ва­ют впо­след­ствии чув­ства вины или сожаления.

Слу­шай­те музы­ку. Музы­ка – мощ­ный инстру­мент, когда дело каса­ет­ся эмо­ций. Весе­лая музы­ка — это эффек­тив­ное отвле­че­ние от пло­хих чувств. В иссле­до­ва­ни­ях люди, кото­рые слу­ша­ли опти­ми­стич­ную, пози­тив­ную музы­ку, когда они были в пло­хом настро­е­нии, луч­ше справ­ля­лись с вос­ста­нов­ле­ни­ем сво­е­го настро­е­ния и име­ли более опти­ми­стич­ные мыс­ли. Не зака­пы­вай­те себя уны­лым плей­ли­стом, когда вы чув­ству­е­те себя подав­лен­ны­ми. Это может быть очень соблаз­ни­тель­но – немно­го погру­стить и послу­шать минор­ные ноты. Но под­дер­жи­вать такое состо­я­ние – зна­чит уси­ли­вать его и бло­ки­ро­вать воз­мож­ность для улучшений.

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