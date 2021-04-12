Александр Аузан возглавил правление Федерации креативных индустрий

Председателем правления Федерации креативных индустрий (ФКИ) избран декан экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Аузан. На новом посту он займется фундаментальными исследованиями роли творческого предпринимательства в российской экономике. Результаты исследований лягут в основу Конвенции развития креативного сектора в России.
Главной задачей своей работы на новом посту Александр Аузан считает модерацию взаимодействия представителей различных креативных индустрий, профессий и организаций: «Мне как институциональному экономисту проще понять и представить общую картину развития креативных индустрий. Прорыва пока нет. Но происходят изменения в головах. Я вижу несомненное внимание властей к тому, что сейчас происходит вокруг стратегии развития креативных индустрий. Возникла надежда, что, может быть, Россия покажет и экономическую динамику, и социальную результативность, и создаст то, чем мы сможем гордиться в окружающем мире. Но это совсем начальные шаги».
Решить эту задачу призвана Конвенция — документ, который под руководством ученого подготовят на основе серии исследований роли креативного сегмента в российской экономике. Смысл в том, чтобы описать креативные индустрии не в качестве «видов экономической деятельности», а как сердцевину любой отрасли, залога ее роста. Исследователи рассчитывают показать, как креативность в недвижимости, IT, общепите и прочих отраслях влияет на их развитие, какую роль в росте рынка недвижимости играет архитектура, а в росте информационно-коммуникационных технологий — разработка и др.
Документ распределит роли власти и самих креативных индустрий в развитии сектора. «Конвенция должна четко формулировать зону ответственности каждого игрока. Например, в случае анимации: кто производит и транслирует контент, за что отвечают власть, авторы, разработчики, ретрансляторы», — отметил председатель правления. Он подчеркнул, что положения Конвенции должны основываться на исследованиях, опираться на осмысление международного опыта и итоги профессиональных дискуссий.
Экономист предложил создать на базе ФКИ проектный офис, который мог бы сформулировать технические задания на такие исследования и распределять их между исполнителями, причем в числе последних должен быть не только экономический факультет МГУ, но и другие экспертные центры. По его словам, эта работа должна способствовать тому, что значение креативных индустрий станет понятно юридическому, финансовому, экономическому сообществам: «Креативные индустрии — наш шанс совершить глобальный скачок, опираясь на человеческий капитал. Не на денежный, а на человеческий. Но для этого нужно сделать одну непростую вещь — создать экосистему, которая будет комфортной для творческих людей, позволит фиксировать результаты их деятельности в виде интеллектуальной собственности и тем самым вводить их в экономический оборот, создавая условия для их продвижения в мире».
По словам ученого, в ближайшее время Федерации целесообразно организовать серию дискуссий и онлайн-лекторий, а также заявить о себе на крупнейших экономических конференциях, таких как Петербургский международный экономический форум: «У нас есть избыток высококачественного человеческого капитала, который не находит достойного применения в современной российской экономике. Ему и надо открыть институциональные пути в креативные индустрии».
Фактически экономический факультет МГУ должен стать одним из ключевых интеллектуальных доноров Федерации. Эту задачу, среди прочих, предстоит решить новому председателю правления ФКИ.
Для справки:
Александр Аузан — декан экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, заведующий кафедрой прикладной институциональной экономики, доктор экономических наук. Входит в советы директоров ПАО «Северсталь», АО «РВК», ООО «ВЭБ Инновации». Возглавляет Общественный совет при Министерстве экономического развития. Сторонник институциональной теории в экономике, согласно которой экономические процессы тесно взаимосвязаны с социальными, политическими, культурными, религиозными аспектами жизни общества. Если либеральные экономисты ориентируются на модель «человека экономического», то есть рационального индивида, движимого интересами, то для институционализма в центре экономики — человек, укорененный в конкретном культурно-историческом контексте. Александр Аузан последовательно выступает за развитие человеческого капитала, модернизацию и поддержку креативных индустрий как инструменты экономического роста.
Федерация креативных индустрий нацелена на содействие развитию креативных индустрий как важного сегмента экономики России и драйвера повышения качества жизни. Среди задач, в решении которых будет участвовать Федерация, — расширение диалога креативных индустрий с государством, оказание системной поддержки всем субъектам рынка, определяющим развитие креативного сегмента, анализ и популяризация лучших практик взаимодействия с представителями бизнес-среды и государственными структурами.
В состав Федерации креативных индустрий входят более 20 организаций, в числе которых — профессиональные ассоциации, творческие союзы, исследовательские и консалтинговые центры, компании креативного бизнеса.
Среди участников Федерации — Ассоциация союзов писателей и издателей России, Институт национальных проектов, Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ), Ассоциация анимационного кино России, Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), Ассоциация коммуникативных агентств России (АКАР), Союз композиторов и другие объединения творческих профессий и креативных направлений бизнеса.
Участники Федерации убеждены, что сегодня креативные индустрии — одни из самых перспективных и динамично растущих. В России они обладают значительным потенциалом, но в то же время нуждаются в стимулирующих мерах: при благоприятных условиях вклад креативного сегмента в национальную экономику может быть значительно выше, чем сегодня.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.