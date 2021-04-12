Александр Аузан возглавил правление Федерации креативных индустрий

Пред­се­да­те­лем прав­ле­ния Феде­ра­ции кре­а­тив­ных инду­стрий (ФКИ) избран декан эко­но­ми­че­ско­го факуль­те­та МГУ им. М.В. Ломо­но­со­ва Алек­сандр Аузан. На новом посту он зай­мет­ся фун­да­мен­таль­ны­ми иссле­до­ва­ни­я­ми роли твор­че­ско­го пред­при­ни­ма­тель­ства в рос­сий­ской эко­но­ми­ке. Резуль­та­ты иссле­до­ва­ний лягут в осно­ву Кон­вен­ции раз­ви­тия кре­а­тив­но­го сек­то­ра в России.

Глав­ной зада­чей сво­ей рабо­ты на новом посту Алек­сандр Аузан счи­та­ет моде­ра­цию вза­и­мо­дей­ствия пред­ста­ви­те­лей раз­лич­ных кре­а­тив­ных инду­стрий, про­фес­сий и орга­ни­за­ций: «Мне как инсти­ту­ци­о­наль­но­му эко­но­ми­сту про­ще понять и пред­ста­вить общую кар­ти­ну раз­ви­тия кре­а­тив­ных инду­стрий. Про­ры­ва пока нет. Но про­ис­хо­дят изме­не­ния в голо­вах. Я вижу несо­мнен­ное вни­ма­ние вла­стей к тому, что сей­час про­ис­хо­дит вокруг стра­те­гии раз­ви­тия кре­а­тив­ных инду­стрий. Воз­ник­ла надеж­да, что, может быть, Рос­сия пока­жет и эко­но­ми­че­скую дина­ми­ку, и соци­аль­ную резуль­та­тив­ность, и создаст то, чем мы смо­жем гор­дить­ся в окру­жа­ю­щем мире. Но это совсем началь­ные шаги».

Решить эту зада­чу при­зва­на Кон­вен­ция — доку­мент, кото­рый под руко­вод­ством уче­но­го под­го­то­вят на осно­ве серии иссле­до­ва­ний роли кре­а­тив­но­го сег­мен­та в рос­сий­ской эко­но­ми­ке. Смысл в том, что­бы опи­сать кре­а­тив­ные инду­стрии не в каче­стве «видов эко­но­ми­че­ской дея­тель­но­сти», а как серд­це­ви­ну любой отрас­ли, зало­га ее роста. Иссле­до­ва­те­ли рас­счи­ты­ва­ют пока­зать, как кре­а­тив­ность в недви­жи­мо­сти, IT, обще­пи­те и про­чих отрас­лях вли­я­ет на их раз­ви­тие, какую роль в росте рын­ка недви­жи­мо­сти игра­ет архи­тек­ту­ра, а в росте инфор­ма­ци­он­но-ком­му­ни­ка­ци­он­ных тех­но­ло­гий — раз­ра­бот­ка и др.

Доку­мент рас­пре­де­лит роли вла­сти и самих кре­а­тив­ных инду­стрий в раз­ви­тии сек­то­ра. «Кон­вен­ция долж­на чет­ко фор­му­ли­ро­вать зону ответ­ствен­но­сти каж­до­го игро­ка. Напри­мер, в слу­чае ани­ма­ции: кто про­из­во­дит и транс­ли­ру­ет кон­тент, за что отве­ча­ют власть, авто­ры, раз­ра­бот­чи­ки, ретранс­ля­то­ры», — отме­тил пред­се­да­тель прав­ле­ния. Он под­черк­нул, что поло­же­ния Кон­вен­ции долж­ны осно­вы­вать­ся на иссле­до­ва­ни­ях, опи­рать­ся на осмыс­ле­ние меж­ду­на­род­но­го опы­та и ито­ги про­фес­си­о­наль­ных дискуссий.

Эко­но­мист пред­ло­жил создать на базе ФКИ про­ект­ный офис, кото­рый мог бы сфор­му­ли­ро­вать тех­ни­че­ские зада­ния на такие иссле­до­ва­ния и рас­пре­де­лять их меж­ду испол­ни­те­ля­ми, при­чем в чис­ле послед­них дол­жен быть не толь­ко эко­но­ми­че­ский факуль­тет МГУ, но и дру­гие экс­перт­ные цен­тры. По его сло­вам, эта рабо­та долж­на спо­соб­ство­вать тому, что зна­че­ние кре­а­тив­ных инду­стрий ста­нет понят­но юри­ди­че­ско­му, финан­со­во­му, эко­но­ми­че­ско­му сооб­ще­ствам: «Кре­а­тив­ные инду­стрии — наш шанс совер­шить гло­баль­ный ска­чок, опи­ра­ясь на чело­ве­че­ский капи­тал. Не на денеж­ный, а на чело­ве­че­ский. Но для это­го нуж­но сде­лать одну непро­стую вещь — создать эко­си­сте­му, кото­рая будет ком­форт­ной для твор­че­ских людей, поз­во­лит фик­си­ро­вать резуль­та­ты их дея­тель­но­сти в виде интел­лек­ту­аль­ной соб­ствен­но­сти и тем самым вво­дить их в эко­но­ми­че­ский обо­рот, созда­вая усло­вия для их про­дви­же­ния в мире».

По сло­вам уче­но­го, в бли­жай­шее вре­мя Феде­ра­ции целе­со­об­раз­но орга­ни­зо­вать серию дис­кус­сий и онлайн-лек­то­рий, а так­же заявить о себе на круп­ней­ших эко­но­ми­че­ских кон­фе­рен­ци­ях, таких как Петер­бург­ский меж­ду­на­род­ный эко­но­ми­че­ский форум: «У нас есть избы­ток высо­ко­ка­че­ствен­но­го чело­ве­че­ско­го капи­та­ла, кото­рый не нахо­дит достой­но­го при­ме­не­ния в совре­мен­ной рос­сий­ской эко­но­ми­ке. Ему и надо открыть инсти­ту­ци­о­наль­ные пути в кре­а­тив­ные индустрии».

Фак­ти­че­ски эко­но­ми­че­ский факуль­тет МГУ дол­жен стать одним из клю­че­вых интел­лек­ту­аль­ных доно­ров Феде­ра­ции. Эту зада­чу, сре­ди про­чих, пред­сто­ит решить ново­му пред­се­да­те­лю прав­ле­ния ФКИ.



Для справки:

Алек­сандр Аузан — декан эко­но­ми­че­ско­го факуль­те­та МГУ им. М.В. Ломо­но­со­ва, заве­ду­ю­щий кафед­рой при­клад­ной инсти­ту­ци­о­наль­ной эко­но­ми­ки, док­тор эко­но­ми­че­ских наук. Вхо­дит в сове­ты дирек­то­ров ПАО «Север­сталь», АО «РВК», ООО «ВЭБ Инно­ва­ции». Воз­глав­ля­ет Обще­ствен­ный совет при Мини­стер­стве эко­но­ми­че­ско­го раз­ви­тия. Сто­рон­ник инсти­ту­ци­о­наль­ной тео­рии в эко­но­ми­ке, соглас­но кото­рой эко­но­ми­че­ские про­цес­сы тес­но вза­и­мо­свя­за­ны с соци­аль­ны­ми, поли­ти­че­ски­ми, куль­тур­ны­ми, рели­ги­оз­ны­ми аспек­та­ми жиз­ни обще­ства. Если либе­раль­ные эко­но­ми­сты ори­ен­ти­ру­ют­ся на модель «чело­ве­ка эко­но­ми­че­ско­го», то есть раци­о­наль­но­го инди­ви­да, дви­жи­мо­го инте­ре­са­ми, то для инсти­ту­ци­о­на­лиз­ма в цен­тре эко­но­ми­ки — чело­век, уко­ре­нен­ный в кон­крет­ном куль­тур­но-исто­ри­че­ском кон­тек­сте. Алек­сандр Аузан после­до­ва­тель­но высту­па­ет за раз­ви­тие чело­ве­че­ско­го капи­та­ла, модер­ни­за­цию и под­держ­ку кре­а­тив­ных инду­стрий как инстру­мен­ты эко­но­ми­че­ско­го роста.

Феде­ра­ция кре­а­тив­ных инду­стрий наце­ле­на на содей­ствие раз­ви­тию кре­а­тив­ных инду­стрий как важ­но­го сег­мен­та эко­но­ми­ки Рос­сии и драй­ве­ра повы­ше­ния каче­ства жиз­ни. Сре­ди задач, в реше­нии кото­рых будет участ­во­вать Феде­ра­ция, — рас­ши­ре­ние диа­ло­га кре­а­тив­ных инду­стрий с госу­дар­ством, ока­за­ние систем­ной под­держ­ки всем субъ­ек­там рын­ка, опре­де­ля­ю­щим раз­ви­тие кре­а­тив­но­го сег­мен­та, ана­лиз и попу­ля­ри­за­ция луч­ших прак­тик вза­и­мо­дей­ствия с пред­ста­ви­те­ля­ми биз­нес-сре­ды и госу­дар­ствен­ны­ми структурами.

В состав Феде­ра­ции кре­а­тив­ных инду­стрий вхо­дят более 20 орга­ни­за­ций, в чис­ле кото­рых — про­фес­си­о­наль­ные ассо­ци­а­ции, твор­че­ские сою­зы, иссле­до­ва­тель­ские и кон­сал­тин­го­вые цен­тры, ком­па­нии кре­а­тив­но­го бизнеса.

Сре­ди участ­ни­ков Феде­ра­ции — Ассо­ци­а­ция сою­зов писа­те­лей и изда­те­лей Рос­сии, Инсти­тут наци­о­наль­ных про­ек­тов, Ассо­ци­а­ция про­дю­се­ров кино и теле­ви­де­ния (АПКиТ), Ассо­ци­а­ция ани­ма­ци­он­но­го кино Рос­сии, Рос­сий­ская ассо­ци­а­ция элек­трон­ных ком­му­ни­ка­ций (РАЭК), Ассо­ци­а­ция ком­му­ни­ка­тив­ных агентств Рос­сии (АКАР), Союз ком­по­зи­то­ров и дру­гие объ­еди­не­ния твор­че­ских про­фес­сий и кре­а­тив­ных направ­ле­ний бизнеса.

Участ­ни­ки Феде­ра­ции убеж­де­ны, что сего­дня кре­а­тив­ные инду­стрии — одни из самых пер­спек­тив­ных и дина­мич­но рас­ту­щих. В Рос­сии они обла­да­ют зна­чи­тель­ным потен­ци­а­лом, но в то же вре­мя нуж­да­ют­ся в сти­му­ли­ру­ю­щих мерах: при бла­го­при­ят­ных усло­ви­ях вклад кре­а­тив­но­го сег­мен­та в наци­о­наль­ную эко­но­ми­ку может быть зна­чи­тель­но выше, чем сегодня.

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