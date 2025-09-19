АртМосковия: регламент публикаций, оплата

Книга о легенде мирового хоккея Александре Овечкине выходит в свет

В свет выходит в продажу книга о легендарном хоккеисте Александре Овечкине. Биографическое издание под названием «Звезда по имени Ови. Детство, семья, трагедии, враги и триумфы» выходит в книжном издательстве «Комсомольская правда». Книга рассказывает не только о спортивных достижениях Овечкина, но и о его личной жизни.

17 сентября капитан «Вашингтон Кэпиталз» отметил 40-летие, оставаясь действующим игроком НХЛ и планируя продолжить карьеру ещё несколько сезонов. Овечкин — обладатель Кубка Стэнли, самый результативный снайпер в истории лиги, побивший рекорд Уэйна Гретцки, а также звезда сборной России и трехкратный чемпион мира.

Автором выступил Павел Садков, заместитель главного редактора газеты «Комсомольская правда», вице-президент Федерации спортивных журналистов России, ведущий программы «Джентльмены спорта» на радио «Комсомольская правда», бывший главный редактор газеты «Советский спорт», имеющий тридцатилетний опыт спортивной журналистики.

История Овечкина — о силе характера, цене побед и о том, как мечта порой способна изменить жизнь одного человека и даже целого поколения. В книге читатель найдёт статистику выступлений, прогнозы на будущее, редкие фотографии из семейного архива, узнает о том, как формировался чемпионский характер звезды мирового хоккея. Историю любви и семьи Овечкина автор также не обошёл вниманием.

