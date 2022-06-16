ЕКАТЕРИНБУРГ: Арии с балкона, оркестры под открытым небом и хоры в музее на Ural Music Night

В шестой раз на фестивале прозвучат «Арии с балкона». Произведения Джузеппе Верди, Вольфганга Амадея Моцарта, Джоаккино Россини, Джакомо Пуччини, Жоржа Бизе, Александры Пахмутовой и многих других сопроводит световое шоу. Ведущие солисты театра «Урал Опера Балет» Дарья Тамарова, Елена Павлова, Вера Позолотина, Евгений Крюков, Максим Шлыков и Олег Бударацкий выступят перед зданием УрФУ на Ленина, 51 Титульный партнер сцены – Компания «ЛУКОЙЛ».

Площадка хоровой и оркестровой музыки – одна из традиционных для фестиваля Ural Music Night. В этом году она разместится на территории культурно-выставочного комплекса «Синара Центр» (Верх-Исетский б-р, 15/4). Музыканты, выступающие на площадке Sinara Orchestra, стремятся показать самобытность ансамблирования, донести до зрителей тенденции развития и новые формы проявления канонически сложенных жанров. Со сцены вы услышите Камерный оркестр B-A-C-H, хор «Доместик» и «Другой Оркестр» – коллективы, следующие традициям, но находящиеся в постоянном эксперименте.

Свердловская государственная детская филармония (8 Марта, 36) представит площадку «Мюзикл без границ в Екатерининском зале». Профессиональные артисты «Театра Мюзикла» покажут дивертисмент песен из мировых постановок. Музыкальное сопровождение обеспечит джаз-квинтет виртуозного Антона Зубарева – ZUBIK-band.

В Городском Доме музыки (Свердлова, 30) разместятся две площадки. В малом зале на сцене «саксоФОЛИЯ» выступят коллективы, благодаря которым саксофон можно услышать в разном воплощении: классика, поп, джаз, электроника. Непохожие друг на друга iSaxBand, HitSax, Sax_Cello, «ВИА DiVa», Владимир Анисимов, дуэт «Этерия» и Андрей Майоров, Nim_b и По квартет с Калмыковой Эльвиной, Савкиной Василисой раскроют для слушателей новые грани этого удивительного инструмента.

В актовом зале Городского Дома музыки на сцене «NEOклассика» современное прочтение классической музыки представят Sergey Suvid, Alisa Stekolshchikova, Nadezhda Boyadzhieva и CHAPOROV. Артисты этой сцены также выступят в отеле «Онегин» (Розы Люксембург, 49).

В музее истории Екатеринбурга (Карла Либкнехта, 26) выступят хоры: церковные и исполняющие каверы, поющие на ирландском, казахском, итальянском, французском и русском языках. Площадка контрастов, многих культур и народов, которая отправит вас в путешествие по разным странам и историческим периодам. Находясь в центре Екатеринбурга, вы сможете и окунуться в атмосферу Средневековья, и ощутить дух Америки 20-х годов. На площадке «Музыка в музее» выступят NonSugar, Хор «RECПУБЛИКА» АУК УР Республиканский дом народного творчества, Камерный хор «Рондо», Классик-хор «Аврора» и «Хор любителей пения города Екатеринбурга».

В Свердловском мужском хоровом колледже (Ленина, 13) на сцене «Новая музыка в зале с витражами» прозвучат современные академические сочинения в исполнении InterText Ensemble, Sax_Cello, квартета саксофонистов Gradient, выпускников хорового колледжа и Алины Ежаковой, как сольно, так и в дуэте с Элиной Алыповой.

Уральская специальная музыкальная школа (колледж) на Антона Валека, 25 представит жанровое разнообразие академической музыки. Исполнят ее учащиеся и выпускники школы, лауреаты всероссийских и международных конкурсов. В этом году они выступят на трех площадках фестиваля.

«Бисквит-пиано» – традиционная и самая продолжительная по времени академическая программа пройдет в Большом зале УрСМШ. Оазис тишины, покоя и элитарности в атмосфере доверительности и эмоциональной открытости.

Accademia elegante – музыка для гурманов, сохраняющих традиции российских и европейских салонов. Шедевры ансамблевой музыки, звучание трио и квартетов. Площадка – Большой зал Дома Кино (Луначарского, 137).

На сцене «Коляда plays music» (Ленина, 97) соберутся исполнители разнообразной музыки, которых объединяет причастность к одноимённому фестивалю. Это его гости и участники, а также актёры «Коляда Театра» и духовые ансамбли Уральской специальной музыкальной школы.

Ural Music Night. 24 июня 2022 Центр Екатеринбурга. Вход свободный

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