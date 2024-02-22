Музей-заповедник «Абрамцево» представил работы художника А.В. Васнецова

21 февраля состоялось открытие выставки «Андрей Васнецов в Абрамцеве».

Директор музея Е.К. Воронина отметила, что в Абрамцеве – самая обширная коллекция произведений А.В. Васнецова, которая представлена не только на этой выставке. Многие другие проекты в этом году также посвящены юбилею художника. Память А.В. Васнецова очень важна для музея еще и как пример связи поколений абрамцевских художников.

Куратор выставки С.В. Волкова рассказала о том, что были выбраны полотна художника, отражающие его живописные методы и ретроспективу его творчества.

«Внук знаменитого русского художника Виктора Михайловича Васнецова – абрамцевский художник, вся его жизнь была связана с музеем», - рассказали организаторы выставки.

Ученики и друзья А.В. Васнецова поделились воспоминаниями о нем как преподавателе, художнике и человеке. Вернисаж прошёл в тёплой, почти семейной атмосфере, на открытии присутствовали ученики художника, его друзья и все неравнодушные к творчеству и памяти этого замечательного человека.