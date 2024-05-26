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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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В сети появился первый трейлер комедийного сериала «Кореша»

editor
By editor
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кореша

Создатели комедии «Кореша» представили первый трейлер проекта. Напомним, фильм о похождениях закадычных друзей Макса и Гуся в исполнении Никиты Кологривого и Владимира Карпука. Полнометражная картина станет приквелом популярного сериала «Макс и Гусь», который в свою очередь является спин-оффом сериала «Зёма 3». Производством фильма занимаются кинокомпании «Вселенная кино» и «Ящер Пикчерс» при поддержке «НМГ Студии». Дистрибьютором фильма выступает «НМГ Кинопрокат» (входит в холдинг Национальная Медиа Группа).

Никита Кологривый:

«Друзья, приходите смотреть наш фильм! Думаю, совместный просмотр комедии в кинотеатре – отличный выбор, чтобы хорошо провести время и получить заряд положительных эмоций. Я сам очень люблю комедийный жанр и надеюсь, что это одна из тех ролей, которая проложит мне тропинку в амплуа комедийного актёра. Ещё мне кажется, зрителям будет любопытно увидеть в наших героях близкие для себя образы – простых, добрых и весёлых ребят».

В комедии также задействованы Георгий Дронов, Микита Воронов, Настасья Самбурская, Надежда Сысоева, Михаил Горевой, Глеб Калюжный, Марат Башаров, Сергей Рост, Игорь Жижикин, Сергей Комаров, Сергей Беляев и Никита Джигурда. Режиссёром проекта выступает Денис Павлов.

Никита Джигурда:

«Дорогие зрители, у вас есть минимум пять причин посмотреть новую экшен-комедию «Кореша»: высокие моральные принципы, крепкая мужская дружба, классные идеи для бизнеса, неожиданные сюжетные повороты и даже элементы фантастики!»

Сюжет разворачивается вокруг закадычных друзей Макса (Никита Кологривый) и Гуся (Владимир Карпук). Макс угоняет коллекционный «Кадиллак» у местного авторитетного бизнесмена Германа Эдуардовича (Михаил Горевой). Гусь пытается помочь своему другу, даже несмотря на то, что его взяли в заложники и заставили разгребать бесхозные гаражи, на месте которых Герман Эдуардович решил построить самый лучший в Пензе отель. Гусь попадает в подчинение к Михалычу (Георгий Дронов), который также присматривает за студентом физиком-ядерщиком Фунтиком (Микита Воронов). Он тоже здесь отрабатывает свои грехи. Станут ли Михалыч и Фунтик новыми корешами Макса и Гуся, как Макс выпутается из всех передряг, и что сделает Герман Эдуардович с Гусём?

кореша

кореша

кореша

кореша

Фото предоставлено пресс-службой кинокомпании «Вселенная кино»

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