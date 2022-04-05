Выставку АртДом Russian Design посетило более 9000 представителей креативных индустрий

1 апреля 2022 года в Центре Современного Искусства Винзавод состоялось открытие выставки российской дизайнерской мебели, авторских предметов интерьера и искусства АртДом Russian Design. Выставку посетило более 9 000 дизайнеров, архитекторов, декораторов, представителей СМИ и любителей дизайна.

Среди гостей: Алексей Дорожкин, Оксана Кашенко, Диана Балашова, Анна Муравина, Елена Лафта, Игорь Куркин, Элина Туктамишева, Евгения Микулина, Татьяна Фофофова, Наталья Родкина, Евгений Коблов, Георгий Канделаки, Алексей Бочков, Марк Чупров, Диана Балашова, Анна Муравина, Игорь Куркин, Элина Туктамишева, Анастасия Панибратова, Татьяна Боронина, Анна Борхес, Татьяна Рогова, Дарья Соболева и многие другие.

Выставка российского дизайна АртДом — это уникальное событие, которое способствует развитию и продвижению российского дизайна и показывает результат воплощения в жизнь самых новаторских и креативных идей. На Выставке все три дня наблюдалось невероятное количество встреч, знакомств и радостных эмоций.

Особым интересом пользовалась Деловая программа, в рамках которой выступили знаковые дизайнеры, маркетологи и продюсеры.

Организаторы выставки Дарья Золотова и Владимир Кузнецов отмечают, что в приоритете сейчас развитие проекта: создание единой стилистической концепции выставочного пространства, и они уже приступили к созданию дизайн-концепта следующей выставки, которая состоится осенью 2022г. По словам организаторов, планируется представить еще больше интересных студий, интерактивных зон и знаковых спикеров, особое внимание будет уделено формированию арт-пространства.

Следите за новостями: совсем скоро организаторы объявят место проведения и даты осеннего АртДом Russian Design.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.