Сергей Деменский: «Евразийская медиагруппа объявляет о возрождении журнала «За рубежом» в его первоначальной концепции»

Издание «За рубежом» основано в 1930 году русским и советским писателем, журналистом и общественным деятелем Максимом Горьким.

Первоначальная издательская концепция Горького состояла из трех журналов – «Наши достижения», «СССР на стройке» и «За рубежом». Их общей задачей было показать строительство нового по типу государства, создание нового общества и возникновение нового человека. Издания отличались аудиторной направленностью: «Наши достижения» предназначалось массовой аудитории рабочих и крестьян Советского Союза, «СССР на стройке» - зарубежной интеллектуальной элите, задача «За рубежом» состояла в освещении событий капиталистического мира для внутренней аудитории.

«Это была масштабная просветительская акция, подкрепленная известным на весь мир авторитетом советского писателя Максима Горького, чтобы он своим великим и глубоким пером отобразил это грандиозное строительство и помог донести его цели и ценности как до внешней, так и до внутренней аудитории», - комментирует кандидат филологических наук, доцент кафедры истории журналистики Санкт-Петербургского государственного университета Константин Алексеев.

Триединство всех «горьковских» изданий заключалось в ориентации на эстетику конструктивизма в их оформлении. Фотоколлажи Александра Родченко, работавшего в издании «За рубежом», позволяли соединить документальность и публицистичность. Главный дизайнер журнала – художница-авангардистка Варвара Степанова, жена и соратница Родченко, комбинировала новаторские для того времени способы подачи визуальной информации: монтаж фотографий, фотоколлажи в оформлении обложек, развороты из фотоочерков, инфографику как тип самостоятельных материалов.

В 1932 году журнал «За рубежом» начал выпускаться государственным журнально-газетным объединением «Жургаз», созданным в 1931 году в результате преобразования акционерного издательства «Огонёк». Заместителем ответственного редактора стал Михаил Кольцов, участвовавший в создании журналов «Наши достижения» и «СССР на стройке». Под его руководством кардинально изменился формат издания. «За рубежом» стал журналом-газетой с периодичностью 3 раза в месяц и объемом 24 страницы.

«Материал на них лучше и точнее структурирован, тексты небольших жанров легче воспринимаются, а фотографии уступают под натиском карикатур – на смену документальной публицистичности Родченко приходят гротеск, гипербола и сатира Кукрыниксов, Бориса Ефимова (родного брата Кольцова). Рубрики журнала поражают пестротой и разнообразием: «Международное обозрение», «Мировой книжный рынок», «По мировой прессе», «За 10 дней», «Путешествия», «Заметки спортсмена», «Фото-страница», «Служба справок» («Наш атлас»), «Текущий словарь», «Политика в карикатуре». «За рубежом» стал живее, легче и познавательнее. Это не только обозрение заграничной печати, хотя в глазах уже рябит от количества ссылок на «Дейли Геральд», «Таймс» и «Дейли Уоркер» (Лондон), «Юманите», «Пари суар» и «Се суар» (Париж), «Мундо обреро» (Мадрид), «Дойче фольксцайтунг» (Прага), «Нью-Йорк Таймс», «Ивнинг стар» (Вашингтон), «Арбейтер Цейтунг» (Вена). Наряду с перепечатками из других изданий в журнале по-прежнему много авторских материалов советских и зарубежных писателей и поэтов, таких как Генрих Манн, Роже Версель, Эрнест Хемингуэй, Ромен Роллан, Андор Габор и малоизвестных на тот момент авторов», - комментирует кандидат филологических наук, доцент кафедры истории журналистики Санкт-Петербургского государственного университета Константин Алексеев.

С 1960 года «За рубежом» издавался Союзом журналистов СССР при поддержке советского журналиста, публициста, депутата Верховного Совета СССР Алексея Аджубея. В 2006 году издание вошло в «Евразийскую медиагруппу». В апреле 2023 года Сергей Деменский, генеральный директор «Евразийской медиагруппы», объявил о возрождении «За рубежом» в его первоначальной концепции.

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