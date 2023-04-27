В Москве открылся Научно-просветительский Центр Музея М.А. Булгакова

Арбат – место, связанное с биографией Михаила Афанасьевича Булгакова очень тесно. На Арбате, в Нащокинском переулке, (дом снесен) писатель работал над романом «Мастер и Маргарита», пьесами «Дон Кихот» и «Батум». Здесь же находилась и последняя квартира писателя, в которой он жил с супругой Еленой Сергеевной.

Во времена жизни Михаила Булгакова Арбат был полон писательских учреждений, здесь же неподалеку находился знаменитый торгсин. Сейчас же в здании бывшей районной библиотеки в Большом Афанасьевском переулке разместился многопрофильный культурный центр, где на регулярной основе проводят лекции, встречи, клубные занятия, связанные не только с жизнеописанием и творчеством писателя. Во-первых, в Центре сохранена библиотека (читателям выдают специальный читательский билет), в которой посетители могут ознакомиться как с обширной литературой по булгаковедению, так и книгами о театре, кинематографе, музыке (представлена и внушительная коллекция нотных изданий). Во-вторых, в Центре открыт Мемориальный кабинет Мариэтты Чудаковой – известного исследователя творчества Михаила Булгакова.

Выставочная деятельность также не чужда Центру. Посетители могут ознакомиться с экспозициями, посвященными не только булгаковской Москве, но и постановке «Мертвых душ» во МХАТе, а также графическим иллюстрациям Андрея Бисти к роману «Мастер и Маргарита». Центр – место притяжения как любителей литературы, так и музыки – концерты проходят регулярно. Работает в Центре и лекторий, кроме этого посетители могут ознакомиться с коллекцией редких книг и фондом рукописных документов. Научные материалы могут быть использованы в работе над рефератами, курсовыми и дипломными работами.

Где? Большой Афанасьевский переулок, д. 35-37, с.4.

Марина АБРАМОВА,

Фото – Андрей ОРЕХОВ

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.