Сергей Эфрон о синдроме отложенной жизни в новом сингле «Мосты»

2 декабря 2022 года городской лирик Сергей Эфрон представил новый трек «Мосты». Лиричная баллада была написана артистом несколько лет назад, но приобрела особую актуальность именно сейчас. Новая музыкальная работа Сергея Эфрона носит философский характер и затрагивает важную социальную тему.

«Все больше людей в наше время страдает от так называемого синдрома поиска лучшей жизни, воспринимая сегодняшний день как некий черновик и подготовительный этап к чему-то большему – к настоящему счастью. Причины во многом кроются в той бутафории счастливой жизни, которые нам так искусно навязывают глянцевые журналы и социальные сети. Люди сравнивают свою реальность с несуществующими идеалами и пребывают в убеждении, что «у соседа лужайка зеленее!» - комментирует Сергей, - Это опасная психологическая ловушка: вечная жажда и поиск лучшего – превращается в свойство характера, лишая человека способности насытиться и наслаждаться настоящим. Размывание граней между действительностью и недосягаемыми мечтами и желаниями многих приводит к неоправданному отказу от близких людей, родной страны, потере человеческих ценностей и к серьезным психологическим травмам. Песня «Мосты» как раз о том, как часто в погоне за мифическим счастьем, мы меняем партнеров, работу, города и страны, не замечая близких людей и обесценивая все то прекрасное, что с нами происходит в настоящем времени».

Новый сингл «Мосты» войдет в программу сольного концерта Сергея Эфрона, который состоится в московском бард-клубе «Гнездо глухаря» 15 декабря 2022 года.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.