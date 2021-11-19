Лекции Дмитрия Швидковского «Пылающие соборы. Архитектура готики во Франции» и «Готические соборы Англии, Германии, Италии»

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Отделение искусствознания и художественной критики Российской академии художеств представляет на лекции вице-президента РАХ, президента РААСН, академика-секретаря Отделения искусствознания и художественной критики, доктора искусствоведения, профессора Дмитрия Олеговича Швидковского.

С 8 ноября 2021 года доступна видеозапись лекции «Пылающие соборы. Архитектура готики во Франции» на YouTube-канале Российской академии художеств и на сайте нашего издания:

22 ноября 2021 года в 17:00 состоится премьера лекции «Готические соборы Англии, Германии, Италии» на YouTube-канале Российской академии художеств и на сайте АртМосковии в этой публикации.

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Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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