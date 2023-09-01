Владимир Ефимов: инвестор восстановит памятник архитектуры XIX века по программе «1 рубль за квадратный метр в год»

Город заключил с инвестором ООО «Третий тайм» договор аренды объекта культурного наследия «Дом, в котором жил Николай Андреевич Андреев в 1900–1932 г.г.» по программе «1 рубль за квадратный метр в год». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Договор аренды объекта культурного наследия в Большом Афанасьевском переулке – дома, в котором жил скульптор Николай Андреевич Андреев, – заключен по льготной программе на 49 лет. В течение пяти лет победитель восстановит комплекс, состоящий из трех строений, после чего сможет перейти на льготную ставку и использовать недвижимость по своему усмотрению», – рассказал Владимир Ефимов.

В городе с 2012 года действует программа «1 рубль за квадратный метр в год» для арендаторов объектов культурного наследия. Чтобы воспользоваться ею, инвесторы должны принять участие в специальных аукционах по аренде ветхих памятников архитектуры. Победитель торгов должен провести реставрационно-восстановительные работы. Это является основанием для перехода на льготную ставку аренды.

«Общая площадь комплекса зданий, расположенного по адресу: Большой Афанасьевский переулок, дом 27, строения 2, 3, 4, превышает 800 квадратных метров. Объект культурного наследия состоит из двухэтажного строения площадью 411 квадратных метров и двух одноэтажных – площадью 212,5 и 190,5 квадратного метра соответственно. Также инвестору передан в аренду земельный участок площадью шесть соток», – отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман.

Арендатору предстоит провести работы по сохранению внешнего облика и планировки зданий.

«Дом, в котором жил Николай Андреевич Андреев в 1900–1932 годах» построен в 1894 году по проекту Московского архитектора Александра Каминского и изначально предназначался для мраморной мастерской. В период с 1900 по 1932 годы здесь жил и работал художник и скульптор Николай Андреевич Андреев. Здесь он создал памятники Н. В. Гоголю, Ф. П. Гаазу, А. И. Герцену, А. Н. Островскому и Н. П. Огареву. Здесь же он работал над серией памятников В. И. Ленину. После смерти скульптора дом сделали жилым.

В столице реставрируют здания и обучают новых реставраторов, бережно сохраняют археологические находки, проводят тематические форумы и мастер-классы. На сегодня доля объектов культурного наследия в хорошем и удовлетворительном состоянии выросла с 61 до 96,4 процента.

Фото - сайт progulkipomoskve.ru

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