Найк Борзов, Вячеслав Петкун и Маша Макарова вручили премию CUP OF MADNESS лучшим молодым музыкантам

15 ноября состоялась церемония награждения независимой музыкальной премии CUP OF MADNESS. Номинанты – молодые артисты, которые с успехом выступали в период прошедшего года на сцене клуба «16 Тонн Арбат».

Статуэтки получили музыканты, которые творят в самых разных жанрах: от поп-музыки, где победила Ольга Задонская, до инди – победитель Кирилл Коперник, от фолка – статуэтку получил Балакирь, до арт-рока – в этой номинации наградили Алекшу Новича.

Музыкальная программа включала в себя выступления лауреатов премии, а в роли хэдлайнеров на сцене появился первый арт-директор «16 Тонн» Вячеслав Петкун и группа «Танцы Минус» с полным концертным сетом.

Среди гостей, многие из которых стали вручантами статуэток, был Найк Борзов, группы «Комсомольск» и passmurny, Маша Макарова, лидер «Альянса» Игорь Журавлев и глава «Звука» Сергей Балдин.

«16 тонн Арбат» – это малая сцена легендарного клуба «16 Тонн», расположившаяся на одной из главных исторических улиц Москвы. Камерная площадка на Арбате – это творческая лаборатория, дающая возможность услышать неожиданные программы и акустические выступления самых разных артистов. Одна из основных миссий клуба – открывать новые имена в современной музыке. «16 Тонн Арбат» уделяют особое внимание поиску молодых музыкантов – в программе ежедневных концертов наравне с известными коллективами свою музыку представляют начинающие исполнители.

Премия CUP OF MADNESS была создана в 2022 году с целью поддержать и отметить самых талантливых и перспективных артистов, внушить им дополнительную уверенность в себе и своем творчестве. Церемония награждения одновременно являлась игрой под названием «Большое Безумное Чаепитие».

Вращающийся латунный диск с загадочными сюжетами, нарисованными в его шестнадцати секторах, расположился прямо в баре клуба. Именно там артисты со зрителями разыгрывали разнообразные призы, включая «сердце клуба» – уникальный медальон, который прилагался к статуэтке.

Название игры отсылает к знаменитой сцене из «Приключений Алисы в стране чудес» Льюиса Кэрролла. Персонажи этой сцены, под предводительством Шляпника – в роли которого выступал артист театра «Мастерская Петра Фоменко» Николай Орловский – и были ведущими Церемонии.

Фото – пресс-служба Премии